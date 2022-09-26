他po社區規約罰金表嘆「以為住法院」 網卻狂讚管委會

不少社區大樓會有管委會的規定事項，讓住戶有更好的居住品質。一名網友上傳自家管委會的「違反社區規約之罰則細目列表」，總共有11項，令他相當傻眼不禁直呼，「我以為我住在法院裡」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文，他上傳自家桃園青埔的社區大樓管委會張貼的「違反社區規約之罰則細目列表」，看完後，他感到相當不滿，「有誰家的社區罰款比我家多的？？」，不禁直呼，「我以為我住在法院裡」，罰則總共有11項，分別為：

1.穿越機械停車格 單次罰款為1000元，造成設備故障，損壞需自行負擔維修費用2次勸導（含書面）無效後第3次即開罰。 2.汽機車停車位或公共區域堆放雜物 單次罰款為500元，2次勸導（含書面）無效後3日後開罰。 3.占用他人車位 單次罰款為1000元，經發現立即取消該車輛ETC通行資格並罰款。 4.占用來賓停車格、行動不便（無障礙）停車格、公共區域及車道 單次罰款為1000元，經發現立即取消該車輛ETC通行資格並罰款。 5.造成公共區域髒亂（含垃圾、油漬） 單次罰款為500元，2次勸導（含書面）無效後3日後開罰。 6.外牆外觀違反規約或管理辦法 單次罰款為1000元，2次勸導（含書面）無效後每月連續開罰。 7.違規停車於社區範圍內 單次罰款為1000元，經發現立即取消該車輛ETC通行資格並罰款。 8.社居內抽菸、亂丟菸蒂、亂丟垃圾 單次罰款為500元，經發現立即開罰。 9.寵物隨地大小便未清理 單次罰款為500元，經發現立即開罰。 10.未確實關閉安全門 單次罰款為500元，2次勸導（含書面）無效後第3次即開罰。 11.未依政府規定使用可透視垃圾袋 單次罰款為500元，2次勸導（含書面）無效後第3次即開罰。

網友紛紛稱讚管委會，「一個有水準的人就覺得沒差，因為罰不到，會囉哩八嗦的，就是那些自身水準不高會被罰的人」、「這些規定你很難做到嗎？小學生都能遵守吧？」、「這些還好吧！『正常人』應該不會被罰到」、「推認真做事的管委會...這些本來就是不應該做的，有罰才會聽，不然只有勸導是勸導不完的，沒道德的刁民太多」、「看來你們社區很愛違規」、「很有心的社區耶，要懂得感激」、「好想住進去，素質很高很不錯」、「規定是道德最低標準，這樣還做不到就房子賣一賣吧，可透視垃圾袋的規定已經廢止了」。

不過，有網友則認為，「我第一次遇到社區要罰錢的」、「這是睡在軍營嗎？」、「顯示買透天的重要」、「這就是我討厭社區的地方，繳管理費還要被拘束」，有網友則表示，就算社區住戶大會通過，也無權對住戶處罰鍰，「基本上這是無効力的公告，住戶不繳罰鍰，管委會也無權力強制執行」、「沒有法源依據，不必理會」、「公寓大厦管理條例，可管不可罰，要處罰只能請機關罰你，任何只要有罰款的都是違法的」。