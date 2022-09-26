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餓了多久？吃喜宴遇這家人「上菜先掃光半盤」 同桌客超火大

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO遇到一家人剛上菜就掃光半盤。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO遇到一家人剛上菜就掃光半盤。 示意圖／聯合報系資料照片

不少新人結婚時都會辦桌請客，現場大約都是十人一桌，難免會和較為不熟識的人一起同桌用餐。一名網友在臉書上發文，分享自己遇到非常失禮的一家人，菜一上桌就狂夾猛夾，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，原PO表示日前到台南一間很有氣氛的飯店吃喜宴，一開桌就上了一道燒鴨雞拼盤，結果同桌的對面一家人就直接抓著那盤，然後開始狂夾猛夾，完全沒有考慮到其他人還沒吃。沒想到，第二道上了一盤蒸魚，那家人也是一上菜就緊抓狂夾，最後只留了半盤給其他人。對此，原PO感到非常不滿，在貼文的最後直呼「吃個喜宴吃到感覺超差，無言！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「不認識的就開嗆啊，都給你吃就好了」、「遇到這種人，你要比他更狠一點，一次給他夾好夾滿」、「他們是來吃粗飽的，不是吃喜宴」、「先下手為強，後下手遭殃，沒聽過嗎？」、「跟那種人吃飯真的很累，像幾百年沒吃過好料一樣」、「一堆吃相難看的人，好像幾百年沒吃過東西一樣，很沒禮貌」、「可能孟婆湯沒喝完，上輩子當乞丐的記憶還在」。

另外，也有網友分享類似經驗，「我碰過的是，菜一上來沒幾秒就倒入袋裡，然後沒開過的兩瓶紅酒偷拿到包包裡面，每道菜幾乎被掃光」、「這算什麼！我遇過上來直接打包，說他家人等他回去吃飯」、「我還遇過更誇張的，一盤鹽烤大草蝦一上桌，竟然就拿他手上喝過的啤酒，直接往蝦子淋上去，天啊！我最愛的草蝦就這樣毀了，然後告訴大家這樣比較好吃」。

喜宴 爆怨公社 辦桌 結婚

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