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確診時最可怕的事！她隔離「見1幕」超崩潰：今晚不用睡了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友不幸確診，已關在房間裡好幾天，她正想休息時，竟看到一隻超大蟑螂從枕頭爬過去，又鑽進床裡面，令她相當崩潰。示意圖／ingimage
有網友不幸確診，已關在房間裡好幾天，她正想休息時，竟看到一隻超大蟑螂從枕頭爬過去，又鑽進床裡面，令她相當崩潰。示意圖／ingimage

疫情雖然有逐漸趨緩的現象，但每天仍然有不少民眾確診。一名網友近日不幸確診了，已關在房間裡好幾天，她剛整理完衣櫃想休息時，竟看到一隻超大蟑螂從枕頭爬過去，又鑽進床裡面，於是她只好離床一公尺遠的地方盯著，不禁感嘆，「今天晚上大概是不用睡了」。

一名網友在「Dcard」閒聊版發文，前幾天她不幸確診了，已經關在房間裡好幾天，想說沒事整理了一下衣櫃，整理完正要躺床休息時，竟看到一隻超級大蟑螂正從她的枕頭爬過去，她連尖叫的時間都沒有，蟑螂就鑽到床裡面去了，她完全沒勇氣去掀開被子和枕頭，於是只好坐在離床一公尺遠盯著，「我想今天晚上大概是不用睡了」。

原po也表示，很不幸地從確診那天開始，她的痰裡就有血絲，連鼻涕裡面都有，因此她現在除了房間裡有蟑螂，還穿著沾了鼻涕和血的衣服坐在地上準備長期抗戰，令她不禁感嘆，「確診最可怕的事情就是跟蟑螂一起，待在一個你出不去別人也不能進來的房間裡面」。

網友紛紛提出殺死蟑螂的方法，「電蚊拍可以揮比較不會怕，殺蟲劑先拿著，我之前就是無法躲只好亂噴，戴好口罩避免自己吸太多中毒，可以開一下窗戶，同樣確診拍拍你」、「可以用泡泡水！」、「好慘，試試請家人拿空噴瓶裝洗碗精水，想辦法把牠趕下床，瞄準牠狂噴就會翻肚，還沒毒性，加油喔！」、「用酒精噴結果蟑螂起飛過，用除霉劑噴最有效，因為那個有腐蝕性比殺蟲劑還有用」。

有網友則分享自身經驗，「我現在也確診，前幾天也在浴室遇到，直接拿殺蟲劑狂噴＋掃把狂打，幸好他沒有亂飛，不然我一定要哭出來」、「之前確診隔離時 睡到一半被翅膀打到…超大蟑螂…」、「我確診隔離的前3天，一隻蚊子、蟑螂都沒有，我還以為是生物有靈性，會避開病毒」。

最後，原po表示，剛剛蟑螂又出現了，她鼓起勇氣朝蟑螂狂噴酒精，但一溜煙躲到窗簾後了，「我心理建設還沒做（到）可以主動排開障礙物去找牠，總之長期抗戰還要繼續，離隔離結束還有4天」。

蟑螂 房間 隔離 新冠肺炎

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