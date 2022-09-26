快訊

南韓Outlet失火冒濃濃黑煙！ 疑電動車爆炸釀2死3失蹤

少吃復胖機率高 醫師曝「吃飯1動作」防體重上升

周玉蔻黏緊緊？ 朱哲成：陳時中陷入尾巴搖狗困境

發票2百張全槓龜！他按1鍵「秒中千萬大獎」苦主暴動曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
統一發票7-8月份中獎號碼昨天(25日)開出，你中獎了嗎？ 圖／聯合報系資料照
統一發票7-8月份中獎號碼昨天(25日)開出，你中獎了嗎？ 圖／聯合報系資料照

統一發票7-8月份中獎號碼昨天(25日)開出，包括特別獎、特獎中獎號碼各1組、頭獎至六獎中獎號碼3組，並開出雲端發票專屬獎100萬元獎30組，不少人興奮的對發票，期待受到財神爺的眷顧。有網友曬出雲端發票兌獎的畫面，消費200筆結果全槓龜，他也幽默按下一鍵，瞬間成了千萬富翁。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，昨天開出了統一發票7-8月獎號，想試試看自己有沒有偏財運，因此馬上打開雲端發票app查看，結果卻讓他傻眼，消費了200筆，卻一張都沒有中，於是他幽默的手動輸入兩張千萬大獎的中獎號碼，讓自己秒成為「千萬富翁」，也苦笑「夢裡什麼都有」。

網友抱怨200張發票一張都沒中，幽默的填入獎號讓自己成為千萬富翁。 圖／爆廢公社公開版
網友抱怨200張發票一張都沒中，幽默的填入獎號讓自己成為千萬富翁。 圖／爆廢公社公開版

不少苦主見文也紛紛回應，「有沒有人比我更慘，5、6月份 我對了接近380張發票……無一中獎」、「我500張一張都沒中」、「第一次超過200張發票卻全槓龜！」、「真的很難中」、「越來越難中」、「我150張也沒半張中」、「10年沒中過一張，每次最少240張，漂過」、「自從發票存入載具之後就從來沒有中過」。

財政部9月初時宣布，下半年（7-12月）各期統一發票開出特別獎 1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組，雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組 及500元獎215萬組，獎額高達 12.17億元，民眾將享有更多中獎的小確幸。

統一發票開獎獎號。
統一發票開獎獎號。

統一發票 電子發票

延伸閱讀

「05701942」千萬獎幸運兒是你嗎？ 7-8月期統一發票今開獎

幸運神眷顧！全聯7、8月統一發票開出特獎 僅買2瓶豆漿就中兩百萬

對發票啦！7-11開出3組特別獎 幸運兒49元買飲料就中千萬

7-8月發票開獎 財政部公布30組雲端百萬獎號

相關新聞

確診時最可怕的事！她隔離「見1幕」超崩潰：今晚不用睡了

疫情雖然有逐漸趨緩的現象，但每天仍然有不少民眾確診。一名網友近日不幸確診了，已關在房間裡好幾天，她剛整理完衣櫃想休息時，竟看到一隻超大蟑螂從枕頭爬過去，又鑽進床裡面，於是她只好離床一公尺遠的地方盯著，不禁感嘆，「今天晚上大概是不用睡了」。

後悔也沒用！打高端赴日要自費PCR 網揭「高端戰士3大反應」

疫情逐漸走向共存，日本宣布10月將開放自由行旅客入境，同時恢復免簽證的相關措施。不過，一名網友在網路上發文，指出接種高端疫苗的人若想赴日旅遊，只能選擇多花3500元做PCR檢測，而貼文曝光後也掀起討論。

發票2百張全槓龜！他按1鍵「秒中千萬大獎」苦主暴動曝真相

統一發票7-8月份中獎號碼昨天(25日)開出，包括特別獎、特獎中獎號碼各1組、頭獎至六獎中獎號碼3組，並開出雲端發票專屬獎100萬元獎30組，不少人興奮的對發票，期待受到財神爺的眷顧。有網友曬出雲端發票兌獎的畫面，消費200筆結果全槓龜，他也幽默按下一鍵，瞬間成了千萬富翁。

國門解封倒數！他問「3年來國旅哪裡進步？」 眾人齊喊1答案

受到新冠肺炎疫情影響，不僅國人出國旅遊受限，就連外國觀光客都無法自由入境台灣。然而，一名網友在網路上發文，好奇詢問「三年過去了，大家覺得台灣觀光到底哪裡有進步呢？」貼文曝光後也掀起討論。

原本想去中國！正妹被父逼來台見「這1幕」超震撼 網認：根本是災難

近幾年有許多外國人選擇來台灣定居，然而，一名來自英國的正妹Niamh表示，原本想去中國大陸留學，但父親卻逼她到台灣學繁體字，兩人為此起口角，沒想到來了...

台灣低調宜居城市曝光 眾人分析四大點後秒指「1縣市」

台灣每個縣市都有屬於自己的特色和生活步調，有人喜歡都市的便利，也有人喜歡鄉下的悠閒感。日前一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「台灣有哪個地方是低調宜居？」而貼文曝光後也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。