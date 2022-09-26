發票2百張全槓龜！他按1鍵「秒中千萬大獎」苦主暴動曝真相

統一發票7-8月份中獎號碼昨天(25日)開出，包括特別獎、特獎中獎號碼各1組、頭獎至六獎中獎號碼3組，並開出雲端發票專屬獎100萬元獎30組，不少人興奮的對發票，期待受到財神爺的眷顧。有網友曬出雲端發票兌獎的畫面，消費200筆結果全槓龜，他也幽默按下一鍵，瞬間成了千萬富翁。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，昨天開出了統一發票7-8月獎號，想試試看自己有沒有偏財運，因此馬上打開雲端發票app查看，結果卻讓他傻眼，消費了200筆，卻一張都沒有中，於是他幽默的手動輸入兩張千萬大獎的中獎號碼，讓自己秒成為「千萬富翁」，也苦笑「夢裡什麼都有」。

網友抱怨200張發票一張都沒中，幽默的填入獎號讓自己成為千萬富翁。 圖／爆廢公社公開版

不少苦主見文也紛紛回應，「有沒有人比我更慘，5、6月份 我對了接近380張發票……無一中獎」、「我500張一張都沒中」、「第一次超過200張發票卻全槓龜！」、「真的很難中」、「越來越難中」、「我150張也沒半張中」、「10年沒中過一張，每次最少240張，漂過」、「自從發票存入載具之後就從來沒有中過」。

財政部9月初時宣布，下半年（7-12月）各期統一發票開出特別獎 1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組，雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組 及500元獎215萬組，獎額高達 12.17億元，民眾將享有更多中獎的小確幸。