後悔也沒用！打高端赴日要自費PCR 網揭「高端戰士3大反應」

疫情逐漸走向共存，日本宣布10月將開放自由行旅客入境，同時恢復免簽證的相關措施。不過，一名網友在網路上發文，指出接種高端疫苗的人若想赴日旅遊，只能選擇多花3500元做PCR檢測，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「真的沒人同情高端仔嗎？」為題發文，原PO提到假設日本往後也不承認高端疫苗，那接種高端疫苗的人若想去日本旅遊，等於就要不斷自費做PCR檢測。此外，原PO坦言自己身邊也有幾位接種高端的人，都是因為當時聽說沒有副作用，因此才會選擇接種高端疫苗。

然而，原PO提到那群接種高端的人，可能是事後才得知高端無法出國的缺點，只是當下已經打完了，所以後悔也來不及。在貼文的最後，原PO好奇詢問大家，「所以真的沒人同情高端仔嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「當然同情，相信政府又被搞」、「有總比沒有好，而且高端疫苗大多沒副作用」、「很多人是疫情初期不得不打的」、「高端仔等全面開放就可以免費入境了」、「同情啊，就有些工作非打不可又沒得選，不是每個打高端的都是挺綠的，多點同理心」、「疫情初期有人就是沒得選，有什麼好酸的」、「我因為心臟問題選擇高端，就自己承擔啊」、「我高端仔，我真的覺得沒那麼嚴重」。

對此，有網友在PTT上回文嘲諷，原PO統整身邊接種高端疫苗者的3大反應，「打別牌的也會確診啊」、「現在去日本只能買到貴的機票」、「才3500，小錢你付不起？」原PO認為他們完全不敢正視自己被政府詐騙的事實，「說實在的，比用ATM匯錢給中東美軍的還蠢，人家被騙至少會驚醒，死忠仔卻繼續自我催眠」。