原本想去中國！正妹被父逼來台見「這1幕」超震撼 網認：根本是災難
近幾年有許多外國人選擇來台灣定居，然而，一名來自英國的正妹Niamh表示，原本想去中國大陸留學，但父親卻逼她到台灣學繁體字，兩人為此起口角，沒想到來了之後愛上台灣，讓她忍不住直呼「爸爸你是對的！」
YouTube頻道《不要鬧工作室》日前上傳的影片中，來自英國的女子Niamh透露，自己過去曾學過中文和西班牙文，在學了2年的簡體字後，就讀的大學安排她前往中國交換學生1年，後來因身體因素沒去成。
直到大學畢業後，Niamh告訴父親想去中國學中文，但父親聽完後回應「你是要去台灣吧？」Niamh解釋，她從沒學過繁體，所以會去中國，不料父親卻嗆「我付錢！所以妳去台灣」，Niamh不滿回嘴「我討厭你」。
之後她到台灣才發現，原來父親在台灣有朋友，「那位台灣友人可以幫我更快認識台灣，畢竟我也沒到那麼遠的國家生活過，我爸也比較放心」。
而現在Niamh已經來台好幾個禮拜，「除了還是不太會過馬路，和被滿街機車震撼的經驗」，她覺得台灣很安全，還嘗試了不少台灣美食。最後她也告訴父親「我真的很喜歡台灣，我愛這裡的食物和人，你是對的！」
影片曝光後，網友紛紛留言「爸爸的關心無所不在」、「妳有位全世界最棒的老爸」、「聽爸爸的選擇是正確的，因為台灣有美食，以及美麗的風景」、「台灣最不安全的就是交通，太可怕了，外籍人士最好還是要先學會如何過馬路」、「台灣交通除了台北好一點之外，其他地方像高雄根本就是災難，寧願開車也不要騎車」。
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