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超噁！她買好市多餐包驚見「一圈詭異齒痕」 真相曝光後嚇傻

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在餐包上發現奇怪的咬痕。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO在餐包上發現奇怪的咬痕。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多的販售品項豐富，其中餐包因為份量多且價格便宜，因此受到不少人喜愛。不過，一名網友日前在餐包上發現奇怪咬痕，連外包裝的塑膠袋上都有齒痕，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO在貼文開頭就直呼「真的是秀下限無底線！」原PO表示自己買了一包餐包，從袋子裡隨機拿幾個出來，結果卻發現奇怪的咬痕和殘骸，於是趕緊檢查一下外包裝，「擔心自己破壞了米奇或小強的派對」。

沒想到，檢查後都沒有發現蟑螂或是老鼠的蹤跡，因此更困惑到底為什麼餐包上會出現這樣的洞。然而，原PO透露在自己的追查下，從外包裝上發現一個很難一眼瞬間認出的咬痕。

連餐包的外包裝上都有咬痕。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
連餐包的外包裝上都有咬痕。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
從照片中可以看見，撥開和咬開的切面有很大的不同，甚至咬痕的大小和深度也不規則，袋子裡還有咬下後的餐包殘骸。不僅如此，仔細看餐包外包裝的透明塑膠袋，可以發現上面也有牙齒的痕跡，形狀就和人的嘴巴一樣。

對此，原PO在貼文中怒轟「好玩嗎？還是想散播病毒？別人真的很難一眼就發現這個被你胡搞的餐包，也沒人想承接你搞出來的殘局！如果是你的小朋友趁你不注意的時候玩鬧的結果，我明白你的生氣，但一包餐包也才99元，請自己認賠，別秀下限！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「好市多應該拒絕小孩進入⋯看到推車裡裝的是人，真的很無言」、「這種行為真的超出我的想像⋯謝謝分享，以後採買會多留意」、「以後買東西都要放大檢查，太沒水準了」、「這真的很誇張，不斷更新我的宇宙觀」、「那個人的水準真的很低耶」、「牽繩嘴套不可少，逛街購物沒煩惱」。

另外，也有網友分享類似經驗，「在中和好市多還看過，客人拿壽司打翻了，也不跟工作人員反應，偷偷從地上撿起來裝好，然後放到旁邊其他客人暫放的推車裡面，我阻止他還被嗆」、「我也看過人模人樣的大人，把餅乾紙箱的膠帶撕掉，只為了看裡面是怎樣包裝，然後再放回去拿一盒新的」、「有親眼看過在別的大賣場，有一個小朋友用手去戳烤雞，再放到嘴巴舔一舔」。

好市多 Costco 牙齒 塑膠袋

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