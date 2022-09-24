去日本自由行走上萬步都不累？網點「關鍵原因」：台灣跟不上
行政院預告10月13日將啟動國門「0+7」檢疫方案，許多國人已經按耐不住想出國的心，著手安排旅遊計畫，其中又以「日本」最受歡迎。有網友好奇，很常聽到人家去日本一天都走幾萬步，但在台灣卻連去巷口倒垃圾都要騎機車，有內行人講出了「背後關鍵原因」。
網友在PTT發文說，聽說別人去日本自由行都一天走萬步，還是幾十公里，有人嘲諷，台灣人在家，去巷口買麵倒垃圾都要騎機車，可是如果在日本，每個都變得很勇猛，每天能行軍百里，走得再累，晚上只要貼一片休足時間【休足時間】休足時間為日本出產貼片，能減少足部疲勞，符合腳底剪裁，高含水凝膠，讓足部涼爽、放鬆，舒適材質，可長時間使用。，隔天繼續走，好奇是不是去了日本體力都會變好？
不少人也紛紛回應，「日本走路很舒服」、「日本路超好走，步行天堂好嗎」、「日本走路可以放空東看西看，台灣走路要防衛式走路，很耗精神的」、「我去日本每天3萬步起跳」、「日本天氣、空氣，還有人行道走起來就是舒服」、「推走路不用閃機車」。
也有專業網友指出是因為「人行道」，到日本只想著，如果沒租車，就搭大眾運輸再步行到目的地吧，然後自然而然就出了地鐵或機場後，就步行在「人行道上」，反觀台灣，極度缺乏人行道，不是寬度或是平整問題，是「缺乏」，甚至根本沒有，行人就是跟車子走在馬路上，就是沒以人行道可以安心步行。
台灣人行走的需求沒有基礎建設「人行道」來滿足，人民自然不會選擇高風險的方式移動，但日本，這幾年來不只縮限車道，更是擴大人行道與自行車的範圍，學習歐洲人將人行道擴大做出特許空間，增加商業活動範圍並能帶來經濟效益，人行道拓寬後也會帶來更多人流，相對帶來金流。
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