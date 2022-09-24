快訊

MLB／普神再臨！連兩局開轟達陣700轟 史上第4人

告定周玉蔻！被指為蔣孝嚴昔日緋聞女主角 張淑娟下周一將提告

伊朗反政府示威持續延燒 美國政府放寬網路限制、馬斯克表態出手

去日本自由行走上萬步都不累？網點「關鍵原因」：台灣跟不上

聯合新聞網／ 綜合報導
日本街道的人行道設計完善，便於行人。 圖／取自PTT
日本街道的人行道設計完善，便於行人。 圖／取自PTT

行政院預告10月13日將啟動國門「0+7」檢疫方案，許多國人已經按耐不住想出國的心，著手安排旅遊計畫，其中又以「日本」最受歡迎。有網友好奇，很常聽到人家去日本一天都走幾萬步，但在台灣卻連去巷口倒垃圾都要騎機車，有內行人講出了「背後關鍵原因」。

網友在PTT發文說，聽說別人去日本自由行都一天走萬步，還是幾十公里，有人嘲諷，台灣人在家，去巷口買麵倒垃圾都要騎機車，可是如果在日本，每個都變得很勇猛，每天能行軍百里，走得再累，晚上只要貼一片休足時間【休足時間】休足時間為日本出產貼片，能減少足部疲勞，符合腳底剪裁，高含水凝膠，讓足部涼爽、放鬆，舒適材質，可長時間使用。，隔天繼續走，好奇是不是去了日本體力都會變好？

不少人也紛紛回應，「日本走路很舒服」、「日本路超好走，步行天堂好嗎」、「日本走路可以放空東看西看，台灣走路要防衛式走路，很耗精神的」、「我去日本每天3萬步起跳」、「日本天氣、空氣，還有人行道走起來就是舒服」、「推走路不用閃機車」。

也有專業網友指出是因為「人行道」，到日本只想著，如果沒租車，就搭大眾運輸再步行到目的地吧，然後自然而然就出了地鐵或機場後，就步行在「人行道上」，反觀台灣，極度缺乏人行道，不是寬度或是平整問題，是「缺乏」，甚至根本沒有，行人就是跟車子走在馬路上，就是沒以人行道可以安心步行。

台灣人行道上除了有電箱外，還有車子會直接越線停車。 圖／取自PTT
台灣人行道上除了有電箱外，還有車子會直接越線停車。 圖／取自PTT

台灣人行走的需求沒有基礎建設「人行道」來滿足，人民自然不會選擇高風險的方式移動，但日本，這幾年來不只縮限車道，更是擴大人行道與自行車的範圍，學習歐洲人將人行道擴大做出特許空間，增加商業活動範圍並能帶來經濟效益，人行道拓寬後也會帶來更多人流，相對帶來金流。

日本道路空間活用計畫，將人行道拓寬。 圖／取自PTT
日本道路空間活用計畫，將人行道拓寬。 圖／取自PTT

▌跟著我們一起飛：

【整理包】0+7將上路！2023年出國行事曆攻略 怎麼請長假、日本連假避人潮
【整理包】邊境二階解封！9/29起3+4、10/13起0+7上路 實施細節一次看
【整理包】忍不住搶先出國了？7月出國人數破10萬 台人最愛國家前6名一覽
【整理包】邊境開放兩階段！如何篩檢、搭車、買保險 入境新防疫QA一次看
【整理包】國門大開啦！這些熱門國「免篩檢免隔離免簽證」 機票一買就能快樂出國
【整理包】邊境解封買機票！台飛日韓泰LCC廉航攻略 票價、手提託運行李注意一次看
【整理包】日本自由行語言卡卡？手機超實用5翻譯工具 它能靠鏡頭火速中翻日

日本 自由行

延伸閱讀

Sherpa太強大！手機一鍵查找各國入境要求一目瞭然

雄獅、鳳凰 搶旅日商機

日本自由行開放在即 網教方法讓你不會日文也能通行無阻

KKday解封搶客 將組日本客製團、萬種行程商品上線賣

相關新聞

便當店超愛用茄子當配菜 內行人揭開店家背後「2大考量」

外食選擇相當豐富，其中便當店就是不少人的首選，不僅份量足夠，還可以一次攝取到多種營養。然而，一名網友在網路上發文，好奇詢問「為什麼便當店都很愛夾茄子當配菜？」貼文曝光後也掀起討論。

冷凍水餃下鍋總黏在一起該怎麼煮？內行解答網喊：煮錯好幾年

冷凍水餃方便煮食是不少家庭必備好物，但下鍋時常常會發現水餃間的皮都黏在一起，即使煮了也還是分不開，甚至會弄破皮，有網友為此求救，引起內行人分享烹飪方法，讓人直呼「煮錯好幾年了！」

去日本自由行走上萬步都不累？網點「關鍵原因」：台灣跟不上

行政院預告10月13日將啟動國門「0+7」檢疫方案，許多國人已經按耐不住想出國的心，著手安排旅遊計畫，其中又以「日本」最受歡迎。有網友好奇，很常聽到人家去日本一天都走幾萬步，但在台灣卻連去巷口倒垃圾都要騎機車，有內行人也講出了「背後關鍵原因」。

恐龍媽放任孩在馬路上玩耍 反怪路人不幫忙顧「沒良心」

帶孩子出門時，通常家長會更加留意孩子的動向，避免小孩在外面發生意外，但日前有位網友抱怨，她看到有個小孩在人不多的馬路上玩耍，認為並無危險性，所以沒有前往制止，過了一陣子孩子的媽媽出現後，反而衝過去怪原PO「為什麼不幫忙顧小孩？」文章一出，讓網友傻眼直呼「這媽媽太扯了」。

奧客吃甜點吃到飽外帶 被收360元竟反嗆：要錢喔？

奧客無極限！一名甜點吃到飽的員工抱怨，近日遇到一位客人結帳時想外帶甜點，另外向他收取360元，客人竟回「蛤？要錢喔？」讓他相當傻眼，反問他「買蛋糕為何不用付錢？」

開會中男同事突唱情歌告白 大夥笑到發抖她崩潰：尬到發寒

在兩人互相喜歡的前提下，在眾人面前告白也許是件浪漫的事，然而若是不顧對方感受的告白，可能反而造成另一方的困擾。一名網友抱怨，辦公室男同事在會議室對她開唱情歌告白，當時許多人正在開會，其他同事笑到發抖，讓她尷尬到發寒，崩潰直呼「根本大型社死現場！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。