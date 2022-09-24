便當店超愛用茄子當配菜 內行人揭開店家背後「2大考量」

外食選擇相當豐富，其中便當店就是不少人的首選，不僅份量足夠，還可以一次攝取到多種營養。然而，一名網友在網路上發文，好奇詢問「為什麼便當店都很愛夾茄子當配菜？」貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「為什麼很多便當店都很喜歡放茄子？」為題發文，原PO表示自己前陣子去一間新開的自助餐吃飯，結果配菜居然有茄子，某天再到一間便當店用餐，店員也是夾茄子給他，讓他忍不住直呼「我不懂欸，我知道會有人噓文說茄子很好吃，但就有很多人不喜歡吃啊，茄子絕對是挑食排行榜的前三名」。

原PO認為便當店應該提供一些安全菜色，選擇大多數人都不會討厭的食材，例如高麗菜和蒸蛋。在貼文的最後，原PO好奇詢問大家，「有沒有便當店很愛夾茄子當配菜的八卦？是因為很便宜嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「茄子超好吃的耶」、「好吃啊，可是便當店都炒超油」、「炸過的表皮是紫色，配菜時好看」、「巴不得三樣配菜都茄子好不好」、「小時候討厭，長大很愛吃，便當一定夾」、「必夾的一道⋯超好吃」、「茄子有花青素，非常健康」。

其中，很多網友提到茄子「很下飯又便宜」，「有茄子我一定點，超下飯的」、「便當店鹹鹹的茄子挺好配飯」、「油鹹軟爛超下飯」、「便宜的時候兩條10元吧」、「夏天茄子很便宜」、「茄子便宜，就這樣」、「便宜啊，昨天看到一包四條才20元」、「什麼便宜就賣什麼」。

最後，也有部分網友無法接受茄子，「從小到大都很討厭，但其實幾乎沒吃過」、「吸油後很噁心」、「茄子超噁」、「看到是紫色的東西就沒食慾了」、「水煮的超噁，像吃鼻涕一樣」、「想到那口感就想吐」、「我看到便當有茄子一律整盒直接丟掉」、「苦瓜甚至三色豆我都能忍，就茄子不行」。