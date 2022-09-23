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恐龍媽放任孩在馬路上玩耍 反怪路人不幫忙顧「沒良心」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友被家長抱怨「沒有幫忙顧小孩」，讓她無言表示「自己都不管了，還要別人幫忙顧」。示意圖／ingimage
一名網友被家長抱怨「沒有幫忙顧小孩」，讓她無言表示「自己都不管了，還要別人幫忙顧」。示意圖／ingimage

帶孩子出門時，通常家長會更加留意孩子的動向，避免小孩在外面發生意外，但日前有位網友抱怨，她看到有個小孩在人不多的馬路上玩耍，認為並無危險性，所以沒有前往制止，過了一陣子孩子的媽媽出現後，反而衝過去怪原PO「為什麼不幫忙顧小孩？」文章一出，讓網友傻眼直呼「這媽媽太扯了」。

一名女網友在Dcard以「恐龍媽怪我沒顧好她的小孩」為題，指出她某天到家裡附近的超商吃午餐，吃到一半的時候發現窗外有個目測約3-4歲的小男孩，突然跑到馬路中央，但是那條路算是小路，因此原PO認為沒有危險性，所以沒有前往制止。

沒想到過了幾分鐘後，小孩的媽媽發現孩子跑到路中央，連忙把孩子拉走後，發現原PO座位剛好可以透過玻璃窗，看到她的小孩，因此衝進超商對原PO大吼「妳剛剛是不是就有看到我兒子在路中間了？啊妳為什麼沒有把他帶到旁邊去！妳就讓小孩一個人在那麼危險的地方到底有沒有良心啊！」這位媽媽還揚言「要報警」。

這讓原PO傻眼，認為又不是自己的小孩，而且家長自己沒有顧好小孩，還要指責別人沒幫忙照顧。最後原PO感嘆「那種只會生出孩子，不會顧小孩的家長，為何要將孩子生出來呢？搞到大家都有義務要幫忙照顧孩子，真的刷新我的三觀」。

文章曝光後，馬上引來熱議，有人認為「要是原PO幫忙把小孩帶離馬路中央，這種母親也會認定她要誘拐孩子」、「這位媽媽花了幾分鐘才看到自己孩子站在路中央，但能夠一眼發現在超商的原PO」、「原PO真的很衰，遇到瘋子」、「有夠扯，自己的小孩不顧好還要怪別人，什麼嘴臉呀？」、「爸媽都不管了，還要我們怎麼管？」、「很多家長喜歡怪東怪西，就是不檢討自己」。

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