奧客吃甜點吃到飽外帶 被收360元竟反嗆：要錢喔？

奧客無極限！一名甜點吃到飽的員工抱怨，近日遇到一位客人結帳時想外帶甜點，另外向他收取360元，客人竟回「蛤？要錢喔？」讓他相當傻眼，反問他「買蛋糕為何不用付錢？」

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他是一名甜點吃到飽餐廳的員工，經常遇到「奇葩奧客」。曾遇過客人點餐「焦糖瑪奇朵」竟要求無糖，還有客人剩餘餐點過多，向他收取500元清潔費，還被反嗆「你們會不會太過份？我上次剩更多都沒罰」。

該網友說，近日遇到一名客人，客人結帳買單時詢問「甜點可以外帶嗎？」他回應「可以」，客人便說「那我要這四種蛋糕」，他回答「那這樣360元」，客人竟驚訝地反問「蛤？要錢喔？」讓他相當傻眼直說「買蛋糕為何不用付錢？」

其他網友紛紛留言「無腦欸」、「他們不是奧客，只是沒有腦而已」、「看到就焦糖瑪奇朵要無糖我整個憋不住，快笑死了」、「到處都有奇葩奧客」、「吃自助餐的客人想打包外帶，不讓客人打包外帶，結果客人客訴我」。

還有網友留言「有碰過自己帶素食來，同伙人有點餐他自己不點，還叫我們幫她把素食拿去擺盤端出來給他，但我們也有賣素食套餐，餐廳可以接受你帶外食已經很寬容了，還要擺什麼盤」。