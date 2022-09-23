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失聯好友傳訊借6千 他想起父忠告「借出1個月房租」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友慷慨借錢給久未聯繫的好友。 圖／ingimage
網友慷慨借錢給久未聯繫的好友。 圖／ingimage

一般人聽到親友向自己借錢都避之唯恐不及，不過一名網友卻將一個月的房租借給久未聯繫的好朋友，他近日接到老友訊息，劈頭就向他借6000元，原因是為了留職停薪在家帶小孩，他雖然手頭不寬裕，但想到兩人的往日情誼與爸爸的忠告，決定大方借錢給對方，慷慨解囊的行爲也讓其他網友狂讚。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，近日接到久未聯繫的好友傳的訊息，對方想跟他借6000元，原因是想申請留職停薪在家帶小孩。

該網友說，兩人在國、高中時是很親近的朋友，經常給予他幫忙與照顧，他失戀時也是對方陪他喝酒解悶，學生時期為了省錢不買便當，對方也特地留下雞腿分給他吃。

該網友表示，他自己手頭並不寬裕，也想到自己爸爸曾說「以後遇到借錢，不想借的話，第一就是裝傻。但對方若真的是值得交的好友，就永遠別催對方還錢」，因此仍決定借錢給對方，他坦言，「六千元是我一個月的房租，但友情卻是一輩子的相挺」。

其他網友紛紛留言「心臟真大，那麼多年沒見還敢借」、「打預防針，高人」、「我的錢錢借出去都沒有回來過 」、「救急不救窮...希望你的好朋友能早早渡過難關」。

還有網友稱讚他「人是互相的，你很棒，很多人都想擁有像這樣的朋友，但自己卻不一定願意成為無條件幫助朋友的人，你們能有如此互信的好感情不是沒有原因！」

爆廢公社

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