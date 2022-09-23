快訊

陳時中洗人設反丟青年票 急端政策牛肉能翻轉選情？

南韓宣布下週一起室外免戴口罩 台網友狂刷「二字」敲碗等

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓政府於23日正式宣佈，自26日起，戶外口罩令正式解除，在室外時將不需要強制戴口罩，引起許多台灣網友討論。示意圖／Ingimage
南韓政府於23日正式宣佈，自26日起，戶外口罩令正式解除，在室外時將不需要強制戴口罩，引起許多台灣網友討論。示意圖／Ingimage

疫情終於來到下一階段！許多歐美國家早已解除口罩令，亞洲各國也嘗試於近期解除更多限制，南韓政府今天(23)正式宣佈，自26日起，戶外口罩令正式解除，在室外時將不需要強制戴口罩，引起許多台灣網友討論。

南韓政府表示，在統整了專家們的意見，並且考慮相對較低的室外感染風險過後，決定從26日開始全面解除關於在室外的口罩令，南韓民眾自此無需在戶外強制戴口罩。

南韓國務總理對此表示，目前南韓政府已針對全國約1萬人進行「抗體陽性率」調查，至少已有97%的人擁有Covid-19抗體，因此才解除相關限制。然而面臨即將到來的秋冬季節，根據過往經驗都很可能會再次造成大流行，因此室內口罩令將暫時不會解除。

對於南韓政府解除口罩令，許多PTT網友於貼文下刷一整排「反觀」，並表示「這次南韓真的走得很前面」、「反觀超前部署」、「戶外真的可以解除了，但室內要照舊」，也有人預估「台灣這波過高峰後應該就會放鬆了」。

疫情指揮中心指揮官王必勝於22日表示，口罩令會在0+7上路後鬆綁，會以「都不用戴，但例外情況要戴」為方向調整，但口罩為簡單有效的防疫措施，會比較晚解除，但會分階段調整，而必須戴口罩的例外情況包含於密閉空間、捷運等大眾運輸內，就必須配合戴口罩。

▌跟著我們一起飛：

【整理包】0+7將上路！2023年出國行事曆攻略 怎麼請長假、日本連假避人潮
【整理包】邊境二階解封！9/29起3+4、10/13起0+7上路 實施細節一次看
【整理包】忍不住搶先出國了？7月出國人數破10萬 台人最愛國家前6名一覽
【整理包】邊境開放兩階段！如何篩檢、搭車、買保險 入境新防疫QA一次看
【整理包】國門大開啦！這些熱門國「免篩檢免隔離免簽證」 機票一買就能快樂出國
【整理包】邊境解封買機票！台飛日韓泰LCC廉航攻略 票價、手提託運行李注意一次看

口罩 疫情 南韓

延伸閱讀

10月將開放0+7「免居檢、自由行」 網友興奮喊：衝啊！

32T巨乳「擠到隔壁乘客男友」 空服員要辣模換位置

超級迪士尼狂粉！砸14萬買紀念品 光是襪子就有260雙

影／接觸物品立刻燃燒 俄用「死亡之雨」鋁熱劑燃燒彈轟小鎮

相關新聞

菜市場買菜真的比超市便宜嗎？ 網提出有「三大優點」

物價飛漲，越來越多人想減少外食次數，在家自己煮食。《PTT》上便有網友發文詢問，自己最近想買菜回家煮，媽媽建議他可以去菜市場買菜，會比較便宜；但一直有在煮飯的同事卻認為「其實沒有差很多」，讓她疑惑菜市場真的有比大賣場便宜嗎？網友則提出菜市場除了價錢以外的「數個優勢」。

失聯好友傳訊借6千 他想起父忠告「借出1個月房租」

一般人聽到親友向自己借錢都避之唯恐不及，不過一名網友卻將一個月的房租借給久未聯繫的好朋友，他近日接到老友訊息，劈頭就向他借6000元，原因是為了留職停薪在家帶小孩，他雖然手頭不寬裕，但想到兩人的往日情誼與爸爸的忠告，決定大方借錢給對方，慷慨解囊的行爲也讓其他網友狂讚。

南韓宣布下週一起室外免戴口罩 台網友狂刷「二字」敲碗等

疫情終於來到下一階段！許多歐美國家早已解除口罩令，亞洲各國也嘗試於近期解除更多限制，韓國政府於23日正式宣佈，自26日起，於戶外口罩令正式解除，在室外時將不需要強制戴口罩，引起許多台灣網友討論。

整片黑焦！自製糖醋排骨慘變「焦糖排骨」 網笑：你讓豬死了兩次

一名網友分享自己跟著網路影片製作糖醋排骨，沒想到卻在他做了這一個動作過後，糖醋排骨瞬間化為「焦糖排骨」，他淚稱「連蔥花都找不到了，豬看了都會掉眼淚！」，還大抱怨「鍋子超難洗」，引來網友熱議。

衛生局來電問「罩杯多大」？網曝「恐怖內幕」：是變態市調

疫情延燒之際，不少人都曾接過相關單位的關心電話，但卻有不法人士趁機來電騷擾，甚至劈頭就提「敏感問題」。一名網友表示，日前她接到一通自稱「衛生局市調」的電話，沒想到對方問沒幾句基本資料後，就要她回答「罩杯多大？」等私密問題...

送二手玩具變成「清垃圾」？ 媽媽一開箱爆氣：把我家當回收廠

許多人會把家中孩子用不到的玩具，送給親朋好友，讓物資能夠重複利用，但日前一名媽媽抱怨，夫家的親戚送了許多玩具給孩子，她一開始以感激的心情收下，沒想到開箱後發現「裡面玩具多半發霉、壞掉、缺損零件，還有一堆垃圾」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。