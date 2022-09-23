南韓宣布下週一起室外免戴口罩 台網友狂刷「二字」敲碗等
疫情終於來到下一階段！許多歐美國家早已解除口罩令，亞洲各國也嘗試於近期解除更多限制，南韓政府今天(23)正式宣佈，自26日起，戶外口罩令正式解除，在室外時將不需要強制戴口罩，引起許多台灣網友討論。
南韓政府表示，在統整了專家們的意見，並且考慮相對較低的室外感染風險過後，決定從26日開始全面解除關於在室外的口罩令，南韓民眾自此無需在戶外強制戴口罩。
南韓國務總理對此表示，目前南韓政府已針對全國約1萬人進行「抗體陽性率」調查，至少已有97%的人擁有Covid-19抗體，因此才解除相關限制。然而面臨即將到來的秋冬季節，根據過往經驗都很可能會再次造成大流行，因此室內口罩令將暫時不會解除。
對於南韓政府解除口罩令，許多PTT網友於貼文下刷一整排「反觀」，並表示「這次南韓真的走得很前面」、「反觀超前部署」、「戶外真的可以解除了，但室內要照舊」，也有人預估「台灣這波過高峰後應該就會放鬆了」。
疫情指揮中心指揮官王必勝於22日表示，口罩令會在0+7上路後鬆綁，會以「都不用戴，但例外情況要戴」為方向調整，但口罩為簡單有效的防疫措施，會比較晚解除，但會分階段調整，而必須戴口罩的例外情況包含於密閉空間、捷運等大眾運輸內，就必須配合戴口罩。
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