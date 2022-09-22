整片黑焦！自製糖醋排骨慘變「焦糖排骨」 網笑：你讓豬死了兩次

一名網友分享自己跟著網路影片製作糖醋排骨，沒想到卻在他做了一個動作過後，糖醋排骨瞬間化為「焦糖排骨」，他淚稱「連蔥花都找不到了，豬看了都會掉眼淚！」，還大抱怨「鍋子超難洗」，引來網友熱議。

有網友在爆怨公社投稿，分享自己在家裡下廚的心得，他發文表示，自己跟著影片試圖製作糖醋排骨，然而做著做著，他因故離開了2~3分鐘後，再次回來，就發現糖醋排骨已經變成令人毛骨悚然的「焦糖排骨」。

原PO淚訴，自己事後不僅連糖醋排骨應有的蔥花都找不到，就連豬看了都會掉眼淚，甚至抱怨料理結束後這樣的鍋子根本「超難洗」，有網友就笑稱「有些新菜單是意外發現的，有些新廚具是意外才買的」。

許多網友對此表示「沒出動消防隊算還好，糖醋排骨變怎樣無所謂了」、「你讓豬死了兩次」、「影片應該沒教你要離開一下吧!!(2-3分)」、「煮東西還離開那麼久，沒火災算慶幸嚕」、「糖醋排骨能弄得像山東丫頭，廚藝精湛」、「豬會覺得自己是枉死的⋯⋯」。