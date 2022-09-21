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衛生局來電問「罩杯多大」？網曝「恐怖內幕」：是變態市調

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友接到自稱「衛生局市調」的來電，沒想到對方劈頭就問她罩杯大小，令她覺得頗受冒犯。示意圖／Ingimage
一名網友接到自稱「衛生局市調」的來電，沒想到對方劈頭就問她罩杯大小，令她覺得頗受冒犯。示意圖／Ingimage

疫情延燒之際，不少人都曾接過相關單位的關心電話，但卻有不法人士趁機來電騷擾，甚至劈頭就提「敏感問題」。一名網友表示，日前她接到一通自稱「衛生局市調」的電話，沒想到對方問沒幾句基本資料後，就要她回答「罩杯多大？」等私密問題，讓她超級傻眼。

一名網友在臉書社團「爆怨公社發文表示，近日她接到一通無顯示號碼的來電，電話那頭是一名男性的聲音，更自稱是「衛生局電話市調訪問」。原PO透露，男子先是問了她的年齡、身高及體重，沒想到下一秒卻直接「切入正題」，先是問她「那請問妳摸乳房的話有摸到硬塊嗎？」，後來又問「那請問妳罩杯多大？」，讓原PO覺得相當不對勁。

不禮貌的訪問立刻讓原PO起疑心，她再度向男子確認身分「你們是哪個衛生局？」，對方先是辯解「對！我們是衛生局電話市調，如果妳有疑問不方便透漏沒關係」，沒想到又繼續追問稱「那所以多少（罩杯）呢？」。最後原PO詢問「有電話可以回撥嗎？」，男子立刻慌了手腳，說了句掰掰後，便隨即掛了電話。

詭異的來電內容立刻掀起討論，網友們急忙呼籲原PO別理這類詐騙來電，「新聞有報，這是假的，千萬別上當」、「那個是變態市調～妳上當了？」、「基本衛生局不會隱藏電話號碼啦」、「P是公共電話或關掉來電顯示，就無聊的騷擾電話」，貼文也釣出一票苦主，「這我也遇過～還謊稱是婦產科醫生？」、「我好幾年前手機有接過，我很好奇電話哪來的」。

根據本報報導，今年7月開始陸續出現這類騷擾來電，對方會假冒成衛生局員工，詢問女性私密問題。高市衛生局也在當時做出回應，直指目前並未進行婦癌問卷電訪，也不會電話詢問民眾私密問題，若接到騷擾電話請拒絕回答並撥打110報案。

網友在臉書社團分享對話內容。圖／取自●【爆怨公社】●
網友在臉書社團分享對話內容。圖／取自●【爆怨公社】●

爆怨公社 詐騙 衛生局

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