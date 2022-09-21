送二手玩具變成「清垃圾」？ 媽媽一開箱爆氣：把我家當回收廠

許多人會把家中孩子用不到的玩具，送給親朋好友，讓物資能夠重複利用，但日前一名媽媽抱怨，夫家的親戚送了許多玩具給孩子，她一開始以感激的心情收下，沒想到開箱後發現「裡面玩具多半發霉、壞掉、缺損零件，還有一堆垃圾」。

一名媽媽在「爆料公社」發文表示，夫家的親戚送了很多玩具給他們孩子，一開始抱著感恩的心情收下，但開箱那天發現「不得了」，裡面的玩具多半狀況很糟，發霉、壞掉、缺損零件都有，袋子裡面還混入了寶特瓶、紙屑、用過的衛生紙團。

這種情況讓原PO氣得直呼「把我家當垃圾場，還是把我們當撿回收？我還以為送人玩具前，先檢查是基本的。別跟我說有人送要知足，我就不信這種狀況，只有我會爆氣！」

對此，網友建議「拍照回傳在家庭群組，然後用笑臉謝謝他們，有憑有據多好，以後妳有證據回送差不多品質的，互不佔便宜」、「拿給老公垃圾袋，請他幫忙裝好丟掉，讓老公知道親戚的為人，以後老公就知道怎麼拒絕親戚了，妳不要生氣給老公處理」。

也有苦主分享相同經驗，指出「我還收過水果，還特地叫我們去拿，結果送的5顆裡面，5顆都爛到不行，怎麼削都削不到好的果肉，甚至整顆都黑掉凹進去、爛光光，根本是請我們幫他丟垃圾，我也以為送人都會挑過的，因為我也會用好的給人，重點是送禮者還是年輕的爸媽」。