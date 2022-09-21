滾筒洗衣機被嬤嫌「蹲下膝蓋受不了」 網提主意：一招可解決

洗衣機是家裡必備的家電之一，其主要形式也有分成直立式和滾筒式兩種。有網友便在《PTT》詢問，表示家裡最近要買洗衣機，但媽媽和阿嬤卻有不同意見。媽媽認為直立的太深，有時候東西會勾不到；阿嬤則說滾筒的要蹲下去，膝蓋會受不了。讓他大傷腦筋，詢問網友「到底要買哪種好」？網友們許多仍推滾筒式，但建議「把洗衣機墊高就可解決」。

許多網友大推滾筒「滾筒真的洗的乾淨很多」、「絕對是滾筒」、「現在的滾筒有墊高，底下可以收納」、「滾筒有洗脫烘方便」；但也有人不推薦「滾筒如果沒定期清洗很快就髒了，很難拆洗」、「滾筒貴，衣服量只能裝一半」、「滾筒有一個嚴重的缺點，就是每一次洗衣服淡的顏色都會被深的染色」。

有些網友則歪樓，試圖對該網友遇到的問題提出「另類解方」，「問了就只推洗衣板」、「衣服叫阿媽拿進去，老母去拿出來就好了」、「直立的放倒然後墊高」、「都買一人一台就好」、「選直立怕太深就小台一點」。