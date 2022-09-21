她合掌拜月老...廟祝狂喊「沒買香就不靈」網歪樓看見亮點

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為信徒拜拜示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為信徒拜拜示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

都說心誠則靈？拜拜非得拿香不可嗎？有位女網友和友人拜月老，因為時間已近傍晚，廟方已快打烊，她們想從簡合掌拜拜就好，但廟祝阿姨不斷對她碎念：「沒有拿香都不會靈驗」，後來她們只好花錢買香。

有位女網友在爆怨公社發文，說她陪朋友去紫南宮還發財金，順道去日月潭龍鳳宮拜月老，到目的已快下午5點，因為剛剛才拜過紫南宮，而且龍鳳宮內殿已經架起小圍欄，感覺快關門，所以她們想從簡拜拜就好。

原po表示，她合掌拜拜，「反正只是拜一個心安」，擲筊求紅線也一次就擲到聖杯，當她拿著小紅包袋正要抽紅線，廟方阿姨忽然大吼：「妳們有沒有拿香啊？」她們回「我們用手拜了」。阿姨大聲說：「那裡不是寫要拿香，為什麼不拿香？是看不懂嗎？不拿香的紅線跟抽籤都不會靈啦！」阿姨開啟無限碎念模式，她們只好「隨喜樂捐」拿出100元買香重新拜過，還好後來抽到上上籤。

原po也解釋，她只是為了簡化拜拜，不是想省香錢，只是覺得拜拜只是給人心靈依靠，月老也願意給聖杯了，為何不拿香就不虔誠了呢？

網友感嘆，「俗話說心誠則靈，沒想到這邊要投錢才靈」、「我也是雙手合十拜，心誠則靈」、「複雜的不是神，是人」。網友建議，「點香去跟月老抱怨，工作人員態度差...上次去很有名的媽祖廟也是這樣，廟公超兇態度很差，我朋友也是點香跟媽祖抱怨」。

不少人有經驗，「現在的廟都強制要添香油錢...一堆工作人員提醒『歡喜捐』」、「三芝的貝殼廟是賣整套的香+金紙。一到那邊，我們先用手拜拜、逛逛，廟方人員不斷用大聲公 提醒『要拿香才能進洞參觀』」、「去18王公看看，什麼叫做強迫中獎」、「開宮廟就是要賺香油錢，買豪車、住豪宅，不然你以為是功德信仰喔」。

網友在月老廟抽出上上籤。圖擷自爆怨公社
網友在月老廟抽出上上籤。圖擷自爆怨公社

也有人歪樓看到亮點，「龍鳳宮很靈，我求完隔年年底結婚」、「我看到的亮點其實是...那韱詩也太棒了」、「我們也是抽到這一支籤」、「我只看到一個保養得很好的五十歲辣妹」。

月老 日月潭

延伸閱讀

公園散步巧遇正妹 阿公變「神助公」一舉動幫孫要到電話

和前男友的哥哥交往1個月閃婚 她喊「嫁他才知幸福」

睡覺遇地震！內政部籲「留在床上」 網歪樓：小編先做圖

洗澡突強震！裸男嚇壞衝出浴室「邊逃邊穿內褲」 妻狂喊好大

相關新聞

菜市場買菜真的比超市便宜嗎？ 網提出有「三大優點」

物價飛漲，越來越多人想減少外食次數，在家自己煮食。《PTT》上便有網友發文詢問，自己最近想買菜回家煮，媽媽建議他可以去菜市場買菜，會比較便宜；但一直有在煮飯的同事卻認為「其實沒有差很多」，讓她疑惑菜市場真的有比大賣場便宜嗎？網友則提出菜市場除了價錢以外的「數個優勢」。

送二手玩具變成「清垃圾」？ 媽媽一開箱爆氣：把我家當回收廠

許多人會把家中孩子用不到的玩具，送給親朋好友，讓物資能夠重複利用，但日前一名媽媽抱怨，夫家的親戚送了許多玩具給孩子，她一開始以感激的心情收下，沒想到開箱後發現「裡面玩具多半發霉、壞掉、缺損零件，還有一堆垃圾」。

男友超愛試吃狗零食她傻眼！抱怨文釣出勇者力挺「蟑螂跟麵包蟲也試了」

許多飼主都會幫毛孩精挑細選食物，親身試吃更是大有人在。不過有名飼主表示，只要家裡買新的飼料或零食，絕對得先過男友試吃這一關，甚至還會讚賞相當好吃看起來頗享受。貼文一出釣出許多人共鳴，甚至有飼主連麵包蟲和蟑螂都先幫寵物試吃。

滾筒洗衣機被嬤嫌「蹲下膝蓋受不了」 網提主意：一招可解決

洗衣機是家裡必備的家電之一，其主要形式也有分成直立式和滾筒式兩種。有網友便在《PTT》詢問，表示家裡最近要買洗衣機，但媽媽和阿媽卻有不同意見。媽媽認為直立的太深，有時候東西會勾不到；阿媽則說滾筒的要蹲下去，膝蓋會受不了。讓他大傷腦筋，詢問網友「到底要買哪種好」？

她合掌拜月老...廟祝狂喊「沒買香就不靈」網歪樓看見亮點

都說心誠則靈？拜拜非得拿香不可嗎？有位女網友和友人拜月老，因為時間已近傍晚，她們想從簡合掌拜拜就好，但廟祝阿姨不斷對她碎念：「沒有拿香都不會靈驗」，後來她們只好花錢買香。

好市多有機蔬菜上驚見蝸牛好安心 網打臉：有「這1物」才算數

近年國人的健康意識提高，不少人不僅從生活習慣和日常運動下手，甚至還會關心吃進肚的蔬菜是否為有機。然而，日前一名網友在臉書上發文，透露自己在有機蔬菜上看到蝸牛，因此更加相信真的是有機栽種，而貼文曝光後卻遭網友打臉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。