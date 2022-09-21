她合掌拜月老...廟祝狂喊「沒買香就不靈」網歪樓看見亮點

都說心誠則靈？拜拜非得拿香不可嗎？有位女網友和友人拜月老，因為時間已近傍晚，廟方已快打烊，她們想從簡合掌拜拜就好，但廟祝阿姨不斷對她碎念：「沒有拿香都不會靈驗」，後來她們只好花錢買香。

有位女網友在爆怨公社發文，說她陪朋友去紫南宮還發財金，順道去日月潭龍鳳宮拜月老，到目的已快下午5點，因為剛剛才拜過紫南宮，而且龍鳳宮內殿已經架起小圍欄，感覺快關門，所以她們想從簡拜拜就好。

原po表示，她合掌拜拜，「反正只是拜一個心安」，擲筊求紅線也一次就擲到聖杯，當她拿著小紅包袋正要抽紅線，廟方阿姨忽然大吼：「妳們有沒有拿香啊？」她們回「我們用手拜了」。阿姨大聲說：「那裡不是寫要拿香，為什麼不拿香？是看不懂嗎？不拿香的紅線跟抽籤都不會靈啦！」阿姨開啟無限碎念模式，她們只好「隨喜樂捐」拿出100元買香重新拜過，還好後來抽到上上籤。

原po也解釋，她只是為了簡化拜拜，不是想省香錢，只是覺得拜拜只是給人心靈依靠，月老也願意給聖杯了，為何不拿香就不虔誠了呢？

網友感嘆，「俗話說心誠則靈，沒想到這邊要投錢才靈」、「我也是雙手合十拜，心誠則靈」、「複雜的不是神，是人」。網友建議，「點香去跟月老抱怨，工作人員態度差...上次去很有名的媽祖廟也是這樣，廟公超兇態度很差，我朋友也是點香跟媽祖抱怨」。

不少人有經驗，「現在的廟都強制要添香油錢...一堆工作人員提醒『歡喜捐』」、「三芝的貝殼廟是賣整套的香+金紙。一到那邊，我們先用手拜拜、逛逛，廟方人員不斷用大聲公 提醒『要拿香才能進洞參觀』」、「去18王公看看，什麼叫做強迫中獎」、「開宮廟就是要賺香油錢，買豪車、住豪宅，不然你以為是功德信仰喔」。

網友在月老廟抽出上上籤。圖擷自爆怨公社

也有人歪樓看到亮點，「龍鳳宮很靈，我求完隔年年底結婚」、「我看到的亮點其實是...那韱詩也太棒了」、「我們也是抽到這一支籤」、「我只看到一個保養得很好的五十歲辣妹」。