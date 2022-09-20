阿姨聽電話操作ATM…熱心男緊急「伸出一指」 萬人讚：聰明

即使政府已宣導防詐騙多年，仍有民眾不慎被詐團的話術矇騙。有網友日前在郵局遇到一位疑似正與詐騙集團通電話的女性，機警阻止了對方從ATM轉帳，他的見義勇為也讓上萬網友齊聲稱讚：「社會需要多一點像你這樣的人！」

一名網友在臉書社團「爆料公社」貼出一段影片，並分享他幫一名婦人保住財產的經過。發文者表示，他從郵局領完錢之後，看到一位阿姨邊講電話邊走進來，電話那頭的人要她先刷存摺確認餘額，又聽到阿姨不斷問「這樣就會退款了嗎」，讓他發覺情況有異，於是決定先打電話報警，接著走到智慧郵箱旁等警察到來。

只是還沒等到警察，眼見阿姨已經聽從對方指示操作ATM，準備轉帳過去，情急之下他一個箭步衝過去跟阿姨說「這是詐騙」，但阿姨聽不進他的勸告，執意要完成「退款」手續，因此他乾脆直接手伸出去按下取消鍵，才成功化解了危機。

發文者說，他取消ATM轉帳後警察剛好抵達，後續就由警方接手處理。原來阿姨是在網路上買鞋後，接到詐團電話說她重複7筆消費，後來警察致電請店家說明，阿姨才知道自己差點變成詐團的肥羊。

而發文者的義舉曝光後，立刻吸引上萬網友按讚，眾人一面倒高呼「做得好」，並熱烈留言稱讚他的積極阻詐，「好人一生平安，救了阿姨的辛苦錢」、「還好有你，阿姨的錢保住了」、「這個長輩遇到你真的太幸運了」、「能警覺的關心週遭人事物，並願意熱心協助，讓人感動」、「你日行一善，阿姨遇到你是貴人」，還有人說他善良又聰明，懂得錄影自保。

另一方面也有「受害家屬」自述遇詐的血淚故事，「你真的很好心，救了一個人，我家人上個月被同手法詐騙，搞得家庭快破碎了，只能欲哭無淚」、「我媽在我高中時期，就是這招國稅局…16w 886（16萬掰掰囉），也是家庭革命，而當時我只是學生，無法阻止悲劇發生」。有網友則再次提醒，「多多跟長輩宣導，提款機只能把你的錢轉出去，轉進來的操作是沒有的」。