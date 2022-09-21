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「一個前同事，兩個國小同學走了」台東強震勾台南人創傷 目睹維冠倒眼前身體狂發抖

聯合新聞網／ 綜合報導
九一八台東地震造成花蓮高寮大橋崩塌，橋面斷成好幾截，路面滿是裂痕。記者余承翰／攝影
九一八台東地震造成花蓮高寮大橋崩塌，橋面斷成好幾截，路面滿是裂痕。記者余承翰／攝影

0918台東6.8強震勾起台南網友的傷心回憶。一名網友曾目睹當年0206台南維冠大樓因地震倒塌，後來心裡留下了陰影，自此之後，每次遇到地震就會相當害怕，身體還會無法控制地發抖。

該名網友在匿名公社發文寫道，維冠大樓發生災情後，他急著去探望住在維冠後方巷子的友人，他到現場時約在事發時間30分鐘後。眼前見到的景象是「倒塌破碎的大樓、無數的救護車消防車警車、濃濃的瓦斯味、封鎖線外不斷哭泣的受災戶親友、還有那些被壓在鋼筋水泥下生死不明的住戶。」

他表示，雖然曾在新聞上看過多次地震慘況，但都比不上現場看到的震驚和衝擊，「從此這一幕成了我一直無法抹去的記憶」，他說每當地震來臨，總是無法控制的發抖，腦中一遍一遍想起當時的情景。

有台南網友也在po文下方留言，「我家騎車路程至維冠不到3分鐘，甚至第一天清晨在路口幫忙指揮交通的一大堆都是我親戚，該見到的慘劇都看過了，屍臭、救命、絕望的。有一個前同事，兩個國小同學走了。」

「我也住在那附近，地震當下我在7樓，當時真的超晃，也沒得跑，再來就是聽了一整晚的消防車+救護車的聲音，有朋友被壓在裡面。現在回到7樓只要微微搖晃，就會害怕！」

另外，有網友建議原po需要做災後心理治療，因為很多人都以為只有受災戶需要治療，但其實救難人員、協助的醫護人員、警義消，在場有目睹的現場人員都很需要。

位在台南市永康區的維冠金龍大樓倒塌事故，發生在2016年2月6日凌晨3時57分，當時為芮氏規模6.4地震，震央位於高雄市美濃區、深度16.7公里，死亡人數高達115人，其中近三分之一罹難者都是學生。

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