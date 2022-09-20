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王偉忠嘆社會對立催生「一類人」 連創作人也淪網軍箭靶

聯合新聞網／ 綜合報導
王偉忠登政論節目暢談對現今社會的看法，直言對立反催生「中共同路人」。 圖擷自Youtube
王偉忠登政論節目暢談對現今社會的看法，直言對立反催生「中共同路人」。 圖擷自Youtube

電視製作人王偉忠昨（19）日受邀至政論節目與資深媒體人唐湘龍對談，不僅暢聊他的演藝經歷，也對當前的社會氛圍多有批評。王偉忠直言，現在的台灣反而不如以往包容，不斷製造對立，未來恐怕「中共同路人」會比「非中共同路人」更多。

王偉忠昨天現身YahooTV的政論節目「今天誰來沛」，他在接受代班主持人唐湘龍訪問時感嘆，現今台灣族群分裂，一定要把人分門別類，照這樣下去，以後「中共同路人」可能比「非中共同路人」還多。

王偉忠表示，以前的台灣不管是什麼族群或是政治立場，其實不太會有恨意，藍綠立場不一樣也能成為好友，外省和本省間便當都互換著吃，「我很喜歡台灣那個氛圍，很愉快，美國族群間的仇恨甚至會開槍的，台灣再怎麼樣也沒有什麼仇恨」。但他坦言，近幾年台灣變了，仇恨開始出現，這樣的氛圍也對創作人造成影響。

王偉忠舉例，他曾幫演員謝念祖的「全民大劇團」做監製，該劇團在疫情期間推出節目「中央藝情指揮中心」，用藝術的「藝」取代疫情的「疫」，講述當時因疫情緣故，很多藝界朋友沒有工作，希望觀眾多支持僅剩的一些表演。

該節目原先立意良好，豈料播出後卻因演出形式模仿陳時中遭網軍攻擊，王偉忠表示，「謝念祖一點都沒有要諷刺陳時中和疫情中心，基本上就是說現在藝界大家要努力幹嘛的，但還有一些表演要請大家去看。哇，它完全被這個網軍攻得一塌糊塗，把這麼有才華的年輕人打得哭了，就停掉了這個單元。」他感慨，現在的網軍結構已經把一些創作人打得不敢出手。

不少觀眾看完節目紛紛留言讚賞王偉忠耿直敢言，「藝人都不敢公開談政治，王偉忠幽默風趣言論中立的立場談政治，現在政治真的很需要有人出來為正義發聲」、「欣賞偉忠哥！不為錢妥協，還是一直秉持中立客觀的原則在做節目，原來綠色執政這幾年經不起幽默，搞得模仿秀都要被禁播」、「偉忠哥說話真的是非常有智慧和藝術的大哥」、「王偉忠真的是藝能界奇人，太愛了」。

不過也有網友對此批評，「兩位外省第二代的言論可以理解，外省人的優越感已不復，這是民主開放後的正常走向，該學會放下，不要成為社會的負擔」、「分裂台灣的是境外勢力和台灣的大粉紅及小粉紅，如王偉忠的言論，就請中共同路人趕快回祖國的懷抱～」。

王偉忠 唐湘龍 陳時中 中共

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