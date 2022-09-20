快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

駭客超囂張！Jennie私照又外流 浴缸泡澡照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母女搭台鐵整路喧嘩還「剪腳指甲」 網友傻眼：想像指甲噴飛的畫面...

聯合新聞網／ 綜合報導
媽媽直接在座位上幫女兒剪腳指甲。圖擷自Dcard
媽媽直接在座位上幫女兒剪腳指甲。圖擷自Dcard

搭乘大眾運輸工具時最害怕的就是碰上沒有公德心的乘客，近日有網友分享，自己在台鐵列車上遇到一對奇怪的母女，不僅大聲喧嘩、脫掉鞋子將腳直接靠在前方座椅上，媽媽甚至當眾替女兒「剪腳指甲」，離譜行徑令網友看了直搖頭。

網友在Dcard上發文分享，自己第一次乘坐台鐵EMU3000型電聯車覺得很不錯，推薦大家搭乘，不過回程路上卻碰到奇葩家庭，放任孩子吵鬧，一旁的媽媽也大聲打哈欠、不斷喊著自己很累，讓車廂不得安寧。

這名母親光著腳靠在前方椅背上。圖擷自Dcard
這名母親光著腳靠在前方椅背上。圖擷自Dcard

原PO表示，小女孩坐在朋友後面的位子一直踢椅子：「朋友看她一眼也沒有改善，媽媽甚至光腳靠著前座……」不僅如此，後來這名媽媽還不顧旁人眼光，讓女兒把光著的腳丫放在自己的大腿上，開始幫她「剪腳指甲」，令原PO直呼「真的是素質堪憂」。

網友紛紛留言表示：「超噁心」、「當火車上是自己家嗎...？」、「我在想像腳指甲噴飛的畫面...」，也有人提醒，遇到類似情況時可傳簡訊或撥電話至0921765125向台鐵反映：「直接傳簡訊過去，馬上就有人來處理了！ 」

台鐵

延伸閱讀

地震跑還是躲？醫推「另1項生存本能」：想想多少動物會裝死

6閨蜜台南遇強震！下秒集體Call男友 小背心辣妹嚇哭畫面瘋傳

外送員貪快5秒鐘慘收5張罰單 網友讚「一砲五響」：大快人心！

贏過東區！台北1商圈多了日本感 網曝「妹子多」：逛起來很舒服

相關新聞

阿姨聽電話操作ATM…熱心男緊急「伸出一指」 萬人讚：聰明

即使政府已宣導防詐騙多年，仍有民眾不慎被詐團的話術矇騙。有網友日前在郵局遇到一位疑似正與詐騙集團通電話的女性，機警阻止了對方從ATM轉帳，他的見義勇為也讓上萬網友齊聲稱讚：「社會需要多一點像你這樣的人

批評高虹安留言一整排「異常帳號」 網傻眼：網軍出包？

民眾黨新竹市長參選人高虹安近日成為焦點人物，先前Dcard一篇以「本是在野黨，相煎何太急」為題的文章，批評他沒能好好掌握監督權力，前幾樓留言也幾乎一面倒認同原PO的看法。如今該篇文章再度被翻出，不只原PO，就連前幾樓的留言都顯示「此帳號疑似異常」，令網友直呼「笑死，1450出包了。」

當年赴日旅遊超猛「一日特攻」都誰在玩？網曝心酸真相

近期日本旅遊逐步鬆綁，日前更傳出將開放自由行與對台免簽，讓許多人赴日旅遊的心情蠢蠢欲動，有鄉民就想起過去廉航盛行時代，常看到「一日特攻」玩日本，好奇是否要日旅老鳥等級或有錢人才能這樣玩，釣出網友透露「一日特攻」的真相。

王偉忠嘆社會對立催生「一類人」 連創作人也淪網軍箭靶

電視製作人王偉忠昨（19）日受邀至政論節目與資深媒體人唐湘龍對談，不僅暢聊他的演藝經歷，也對當前的社會氛圍多有批評。王偉忠直言，現在的台灣反而不如以往包容，不斷製造對立，未來恐怕「中共同路人」會比「非中共同路」人更多。

百貨櫃姐疑「詐餐」 網友酸：為一份外送餐 人格都不要了

因應疫情關係，不少大樓限制外送員不得送上樓，有一位外送員上網發文表示，日前他到某知名百貨公司送餐，該櫃姐取餐後，卻回報外送業者客服「沒有拿到餐點」，他接到客服電話之後，馬上回到百貨公司「並報警處理」請警方協查，網友直呼「為了一份餐點，連人格都不要了」。

新北烤玉米「2支265元」嚇壞人 網：突然覺得阿堂鹹粥便宜

台灣近年來物價飆漲，通膨令人擔憂。一名網友日前至北海岸名店購買烤玉米，兩根要價265元，讓她嚇得在爆廢公社二館PO文寫說「我知道萬物皆漲，也可能是我吃米不知米價，趕快吃一口壓壓驚。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。