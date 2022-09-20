母女搭台鐵整路喧嘩還「剪腳指甲」 網友傻眼：想像指甲噴飛的畫面...

搭乘大眾運輸工具時最害怕的就是碰上沒有公德心的乘客，近日有網友分享，自己在台鐵列車上遇到一對奇怪的母女，不僅大聲喧嘩、脫掉鞋子將腳直接靠在前方座椅上，媽媽甚至當眾替女兒「剪腳指甲」，離譜行徑令網友看了直搖頭。

網友在Dcard上發文分享，自己第一次乘坐台鐵EMU3000型電聯車覺得很不錯，推薦大家搭乘，不過回程路上卻碰到奇葩家庭，放任孩子吵鬧，一旁的媽媽也大聲打哈欠、不斷喊著自己很累，讓車廂不得安寧。

這名母親光著腳靠在前方椅背上。圖擷自 Dcard

原PO表示，小女孩坐在朋友後面的位子一直踢椅子：「朋友看她一眼也沒有改善，媽媽甚至光腳靠著前座……」不僅如此，後來這名媽媽還不顧旁人眼光，讓女兒把光著的腳丫放在自己的大腿上，開始幫她「剪腳指甲」，令原PO直呼「真的是素質堪憂」。

網友紛紛留言表示：「超噁心」、「當火車上是自己家嗎...？」、「我在想像腳指甲噴飛的畫面...」，也有人提醒，遇到類似情況時可傳簡訊或撥電話至0921765125向台鐵反映：「直接傳簡訊過去，馬上就有人來處理了！ 」