外送員貪快5秒鐘慘收5張罰單 網友讚「一砲五響」：大快人心！

台灣自疫情開始以來，外送服務日益普遍，外送員騎著機車來回穿梭忙跑單，但日前有民眾意外撞見「一砲五響」連環違規，一名外送員不只違規闖紅燈，更直接騎上人來人往的斑馬線，最終這名外送員被依規檢舉5張罰單，裁罰總金額高達5400元。

日前有民眾投稿影片至臉書社團「翻轉國道交通違規」，影片內容可見這段影片拍攝於今年8月11日中午12點的台北市松山區敦化北路上，當時大批行人穿越馬路，拍攝影片的駕駛正在停等紅燈，但突然一名外送員騎車貪快闖紅燈，直闖人行道左轉迴轉。

外送員違規行為被後方駕駛的行車記錄器確實拍下，短短5秒違規過程依規可處5張罰單、共5400元罰鍰；其中包含不依規定使用燈光（如方向燈）可罰新台幣1200元，未依規定兩段式左轉可罰600元，車輛行經人行穿越道不停讓行人可罰1200元，闖紅燈可罰1800元，行駛人行道可罰600元。

「翻轉國道交通違規」臉書版主看完影片後也出面表示自身看法，他表態認為未依規定兩段式左轉對機車族而言是「惡法」，但在他送案超過4萬件的檢舉當中，只有不到5張是送未依規定兩段式轉彎，而這些會被送案的駕駛人，「一定是像本案中的『複合式』違規——例如先有闖紅燈、未打方向燈或是逆向（不依規定駛入來車道）等違規行為發生」，最後版主也囑咐道，「下次再這樣騎車，餐點可能就會變成『在地美食』了」。

網友看完影片後也紛紛留言回應，「大快人心！」、「我知道版主的意思，檢舉兩段式單純是要噁心他，不是針對兩段式的行為」、「熊貓一天應該很難跑到5400元⋯這金額可能要跑快100單，大機率是賠錢」、「罰單多到我一直按暫停看罰則內容」。