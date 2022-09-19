外送員貪快5秒鐘慘收5張罰單 網友讚「一砲五響」：大快人心！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名外送員不只貪快闖紅燈，更硬闖滿是行人的斑馬線違規左轉以達到迴轉的目的。 圖擷自翻轉國道交通違規
一名外送員不只貪快闖紅燈，更硬闖滿是行人的斑馬線違規左轉以達到迴轉的目的。 圖擷自翻轉國道交通違規

台灣自疫情開始以來，外送服務日益普遍，外送員騎著機車來回穿梭忙跑單，但日前有民眾意外撞見「一砲五響」連環違規，一名外送員不只違規闖紅燈，更直接騎上人來人往的斑馬線，最終這名外送員被依規檢舉5張罰單，裁罰總金額高達5400元。

日前有民眾投稿影片至臉書社團「翻轉國道交通違規」，影片內容可見這段影片拍攝於今年8月11日中午12點的台北市松山區敦化北路上，當時大批行人穿越馬路，拍攝影片的駕駛正在停等紅燈，但突然一名外送員騎車貪快闖紅燈，直闖人行道左轉迴轉。

外送員違規行為被後方駕駛的行車記錄器確實拍下，短短5秒違規過程依規可處5張罰單、共5400元罰鍰；其中包含不依規定使用燈光（如方向燈）可罰新台幣1200元，未依規定兩段式左轉可罰600元，車輛行經人行穿越道不停讓行人可罰1200元，闖紅燈可罰1800元，行駛人行道可罰600元。

「翻轉國道交通違規」臉書版主看完影片後也出面表示自身看法，他表態認為未依規定兩段式左轉對機車族而言是「惡法」，但在他送案超過4萬件的檢舉當中，只有不到5張是送未依規定兩段式轉彎，而這些會被送案的駕駛人，「一定是像本案中的『複合式』違規——例如先有闖紅燈、未打方向燈或是逆向（不依規定駛入來車道）等違規行為發生」，最後版主也囑咐道，「下次再這樣騎車，餐點可能就會變成『在地美食』了」。

網友看完影片後也紛紛留言回應，「大快人心！」、「我知道版主的意思，檢舉兩段式單純是要噁心他，不是針對兩段式的行為」、「熊貓一天應該很難跑到5400元⋯這金額可能要跑快100單，大機率是賠錢」、「罰單多到我一直按暫停看罰則內容」。

機車族 外送員 人行道 罰單 交通違規

延伸閱讀

贏過東區！台北1商圈多了日本感 網曝「妹子多」：逛起來很舒服

台北101「起舞片」是假影片！她拍到阻尼器劇烈搖晃 曝89樓狂震：嚇到腿軟

夢時代遇強震狂傳「唧唧唧」詭異刺耳聲 員工朝人群吼：離玻璃遠點

6.4強震狂搖⋯乖孫衝客廳「肉身護阿嬤」 10萬人看哭：真男人！

相關新聞

外送員貪快5秒鐘慘收5張罰單 網友讚「一砲五響」：大快人心！

台灣自疫情開始以來，外送服務日益普遍，外送員騎著機車來回穿梭忙跑單，但日前有民眾意外撞見「一砲五響」連環違規，一名外送員不只違規闖紅燈，更直接騎上人來人往的斑馬線，最終這名外送員被依規檢舉5張罰單，裁

贏過東區！台北1商圈多了日本感 網曝「妹子多」：逛起來很舒服

台北東區人潮不再，過去繁華景況難再見，近日就有網友舉例捷運中山站附近「贏過東區」，貼文引起許多人討論，但也有人認為兩者實力相當。 這名網友透過PTT發問「中山站周邊是不是已經遠勝東區了？」北捷中

IKEA震到噴水！他愣「好市多高處貨物怎沒事」 內行人曝關鍵

台灣連日地震不斷，17日台東關山發生芮氏規模6.4地震、18日台東池上發生芮氏規模6.8地震、今（19）日花蓮又發生芮氏規模5.9地震。然而，地震後不少賣場商品都被震落，IKEA新莊店更被震到水管破裂，但有一名網友在臉書上好奇詢問，「為何好市多的高處貨物從來沒看過災情？」貼文曝光後也掀起討論。

連日強震「防災避難包」備起來 網友喊：睡覺別裸睡啊！

17日台東關山發生芮氏規模6.4地震，震源深度7.3公里；18日台東池上發生芮氏規模6.8地震，震源深度7.0公里；今（19）日上午10時07分，花蓮再度發生芮氏規模5.9地震，震源深度13.4公里。全台從北到南都有感，「防災用品」的話題也在網路上掀起討論，不少網友已經開始準備相關物資。

痕跡明顯！妹子穿瑜珈褲遭男友轟「丟臉」 網一看歪樓：身材太好

運動健身風氣盛行，不少女生喜歡穿著貼身的瑜珈褲上街。然而，近日就有一名女網友PO文表示，穿運動內衣和瑜珈褲出門約會，卻被男友嫌難看又丟臉，「瑜珈褲會有內褲痕...

到底震完沒？全台從北到南地震不停 網嚇呆：瞬間閃過921記憶

昨（17）日晚間9時41分，台東縣發生芮氏規模6.4地震，今日下午2時44分，台東池上再度發生6.8強震，全台各地都很有感，甚至不少地區陸續傳出災情。一名網友在網路上發文，嚇壞表示「剛剛那一震，我瞬間閃過921的記憶」，貼文曝光後也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。