連日強震「防災避難包」備起來 網友喊：睡覺別裸睡啊！

17日台東關山發生芮氏規模6.4地震，震源深度7.3公里；18日台東池上發生芮氏規模6.8地震，震源深度7.0公里；今（19）日上午10時07分，花蓮再度發生芮氏規模5.9地震，震源深度13.4公里。全台從北到南都有感，「防災用品」的話題也在網路上掀起討論，不少網友已經開始準備相關物資。

一名網友在Dcard上發文，原PO提到最近台灣不斷發生地震，加上地處板塊交界帶上，未來是有機會發生大地震，甚至造成嚴重災情出現。對此，原PO好奇表示「我是不是要稍微備齊一下防災用品呀？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友嚇壞表示，「地震一直在搖好可怕，不要再搖了拜託」、「一直在震好恐怖」、「求求不要再搖了，真的每次搖完都在吐」、「台中就搖成這樣了，好難想像東部的震度」、「房間已經持續搖晃半天了，頭超暈⋯」。

另外，也有網友提到，「防災包有在售罄倒是真的⋯」、「經過本次的地震，我在家會穿著衣服跟褲子，這樣跑比較方便」、「這幾天不能裸睡了，半夜比較好逃」、「在台灣本來就應該要準備防災避難包」、「不管怎樣，我已經先準備好地震包跟躲藏的空間了」、「防災包平常就要準備的」、「我現在睡覺都穿衣服了」。