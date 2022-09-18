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痕跡明顯！妹子穿瑜珈褲遭男友轟「丟臉」 網一看歪樓：身材太好

聯合新聞網／ 綜合報導
運動健身風氣盛行，不少女生喜歡穿著貼身的瑜珈褲上街。圖／ingimage
運動健身風氣盛行，不少女生喜歡穿著貼身的瑜珈褲上街。圖／ingimage

運動健身風氣盛行，不少女生喜歡穿著貼身的瑜珈褲上街。然而，近日就有一名女網友PO文表示，穿運動內衣和瑜珈褲出門約會，卻被男友嫌難看又丟臉，「瑜珈褲會有內褲痕、駱駝蹄之類的」，讓她超傻眼，貼文掀起網友熱議。

該名女網友在《Dcard發文表示，最近養成上健身房的習慣，如果和男友約會完，要上健身房運動的話，她會直接穿運動內衣、瑜珈褲搭配運動鞋出門，沒想到男友卻說「這樣穿很難看、丟臉，瑜珈褲會有內褲痕、駱駝蹄之類的...」。

原PO氣到大罵男友，「眼睛是有問題？你離我最近還看不出沒駱駝蹄？腹部、屁股都沒有出現神秘三角地帶」，她自己都會先挑過才買，「也沒很露很低胸啊，有時也會加外衣小外套」，並附上照片詢問網友「還是男友在暗示我身材撐不起來？大家怎麼看？」

文章曝光後，立刻引來熱烈討論，網友紛紛回應「身材好這樣穿沒毛病」、「原PO有身材給過，好好看」、「不得不說妳穿很好看，選對和自己身材合的版型很重要，當然前提是身材也要好」、「是不是隨便找個理由，只是想上來秀身材？」、「妳的身材太好了吧」。

不過也有網友認為，「我自己也覺得穿這樣逛街滿怪的欸」、「我投單穿瑜珈褲很奇怪一票，可能因為很貼身，看起來就像沒穿一樣」、「個人覺得除非你們是約去運動，不然還是穿其他衣服比較好」、「在路上穿這樣真的很怪」。

一名女網友PO文表示，穿運動內衣和瑜珈褲出門約會，卻被男友嫌難看又丟臉。 圖擷自Dcard
一名女網友PO文表示，穿運動內衣和瑜珈褲出門約會，卻被男友嫌難看又丟臉。 圖擷自Dcard

瑜珈 健身 約會 Dcard

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