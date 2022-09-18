到底震完沒？全台從北到南地震不停 網嚇呆：瞬間閃過921記憶

昨（17）日晚間9時41分，台東縣發生芮氏規模6.4地震，今日下午2時44分，台東池上再度發生6.8強震，全台各地都很有感，甚至不少地區陸續傳出災情。一名網友在網路上發文，嚇壞表示「剛剛那一震，我瞬間閃過921的記憶」，貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上以「剛剛那一震是不是有921的感覺？」為題發文，原PO透露在自己的印象中，921大地震是上下跳動，然後劇烈的左右搖晃，同時伴隨一種奇怪的鳴聲。然而，今日下午2時44分，台東池上發生規模6.8強震，令原PO嚇壞直呼「剛剛那一震，我瞬間閃過921的記憶，我這算地震PTSD（創傷後壓力症）嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「921當時給人的感覺，真的是房子好像要被拔掉似的」、「大概是921地震前5秒，把我震醒的程度」、「老實講，我感覺差很多」、「921讓你連叫的機會都沒有」、「差蠻多的，921是搖到絕望那種」、「921主震時，連站都站不起來」、「差很多，921真的是覺得自己要死了」、「大地震是搖到你絕望，從心裡發出的程度」、「921後續餘震都是這個好幾倍恐怖」、「921整個眼前都是殘影的感覺，超不真實」、「那天震到真的以為世界末日，主震真的站不穩，當天晚上還餘震不斷，空氣中都是瓦斯味⋯現在想到還是會怕」。