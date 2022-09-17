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學區附近早餐店「8點半後一律20元」 網笑：難怪上學每天遲到

聯合新聞網／ 綜合報導
這間早餐店8：30後一律20元。圖擷自路上觀察學院
這間早餐店8：30後一律20元。圖擷自路上觀察學院

隨著物價持續上漲，現在吃早餐也是一筆開銷，常常不小心就超過百元。一名網友在臉書上發文，分享一間早餐店8：30之後一律20元，而貼文曝光後也掀起討論，有網友開玩笑直呼「害我每天上課為了省錢都遲到了！」

日前一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，早餐店門口放了一個黃色大看板，上面用白紙黑字大大寫著「早餐，8：30後一律20元」。然而，這間早餐店週一至週五都從早上5：30營業到10點，週六、週日，以及國定假日都休息，寒暑假則照常營業。對此，原PO在貼文中寫道，「我每天都在這邊等到08：31才進去點餐」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「其實8：30以前都是10元」、「超過20元的都賣完了，其他隨意點」、「這家超佛」、「這一定在學校附近的啊！給遲到學生的福利」、「然後紅茶10元也變20元」、「類似超商友善時光的概念？」、「就算遲到也要買」、「在高雄科工館後面」、「這家每天食材肯定新鮮，應該也是老闆的主要用意吧」、「大學吃了四年，真的是月底好朋友」、「就是老闆這樣子，害我每天上課為了省錢都遲到了」。

另外，也有網友分享自身類似經驗，「讓我想到我念大學時，附近的早餐店到10：30去買，老闆還會偷偷送我一個三明治或潛艇堡」、「學餐的早餐店老闆在快打烊的時候，都會多給我一份，午餐都省了，好開心」、「我們這邊也有一間早餐店，10點以後三明治一律10元」。

早餐 省錢

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