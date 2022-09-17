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號誌看嘸？紅綠燈旁驚見「說明告示牌」 圖示文字相輔防三寶

聯合新聞網／ 綜合報導
紅綠燈旁邊還有說明的文字。圖擷自路上觀察學院
紅綠燈旁邊還有說明的文字。圖擷自路上觀察學院

馬路上的車流量相當大，因此需要相關燈號和號誌，避免出現意外或是塞車。一名網友在臉書上發文，分享桃園的紅綠燈旁邊還有說明告示牌，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，紅綠燈旁邊有增設燈號說明告示牌，當亮←及圓頭綠燈時，圖示旁加註「對向紅燈 放心左轉」；而只有亮圓頭綠燈時，圖示旁則加註「對向綠燈 小心左轉」。對此，原PO在貼文中寫道，「地點在桃園，本人來自外縣市還真的第一次看到，花了3秒鐘理解，不管怎樣，轉彎都要注意安全」。

事實上，這種設計是為了改善市區的左轉交通壅塞問題，利用「綠燈早開」以及「綠燈遲閉」的機制，讓道路雙向其中一邊的綠燈燈號，比對向早亮綠燈或晚關綠燈，但這時往往只有亮圓頭綠燈，因此用路人才會不清楚行車規則，導致不敢在這段時間進行左轉。

然而，為了提升左轉效果，許多路口都增設告示牌，用圖示和文字相互輔助，讓更多用路人能夠完全理解，避免市區路段出現塞車的狀況。此外，這種說明告示牌不僅桃園有，許多縣市也都有類似設計。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「路上三寶太多，只能出此下策」、「蠻貼心的，因為有時候左箭頭亮，但不知道對面紅燈的人還不少」、「沒辦法，一堆人不會看，要特別提醒才知道」、「還不錯啊，很多人不知道圓綠是可以直接左轉的」、「寫得再清楚，也沒辦法阻止三寶耍寶」、「真的很多人不會看紅綠燈」、「乾脆把交通法規掛在每根電線桿上好了，出事就說誰叫你不讀」。

不過，也有網友提到，「其實這字有點小，而且開車時要看這麼一長串字，真的有點來不及」、「把圓頭綠改直行箭頭綠就好了，為什麼要寫這麼多文字」、「好難理解，屏東是直接顯示左轉綠燈，對向還是維持紅燈，這樣根本不需要在路上花時間看這麼多小字」、「覺得原本沒有寫文字就很好懂了，寫了一大段文字，反而看了會遲疑」。

桃園 塞車

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