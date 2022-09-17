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年輕男投訴客運駕駛「危害整車乘客」下秒「驚人一句話」網全傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名年輕人投訴國光客運危險駕駛，並要求對方用10萬元買斷證據影片。 圖／ingimage
一名年輕人投訴國光客運危險駕駛，並要求對方用10萬元買斷證據影片。 圖／ingimage

如果遇到客運危險駕駛，你會怎麼處理？近日有一名年輕人投訴國光客運，認為他危險駕駛，並表示他從台北一路錄影到台中，要求公司用10萬元買斷影片並且開除駕駛，影片也引起網友熱議。

網友在臉書「爆料公社」發文，他簡單講述來龍去脈，有一名年輕人從台北一路錄影到台中，一下車就跟朝馬站站長說要投訴駕駛員危險駕駛，並且要求公司用10萬元買斷影片，並且在一週內開除駕駛。

原po認為，年輕人直接和國光客運表示「有沒有意願用10萬元買斷這部影片」，這不是獅子大開口的話，什麼才是獅子大開口，他也酸年輕人真有「生意頭腦」。

網友看完也紛紛回應，「剛好直接報警控告他勒索！司機部分公司依規定的處分」、「先不說這樣威脅違法，我就想知道，司機是怎樣危險駕駛，讓他覺得可以價值10萬？」、「在這邊要求人家買斷？心態是什麼？司機危險駕駛不拿去投訴？」、「就拿到高速公路警察那邊檢舉駕駛，幹嘛還要客運業者拿10萬...？」。

國光客運

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