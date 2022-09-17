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珪藻土地墊踏一下就乾⋯評價戰翻 網曝：「1成分」要看清楚

聯合新聞網／ 綜合報導
珪藻土地墊標榜速乾讓網友心癢想購買，引發兩派爭論。示意圖／ingimage
珪藻土地墊標榜速乾讓網友心癢想購買，引發兩派爭論。示意圖／ingimage

有網友表示滑臉書看到「珪藻土地墊」的廣告，標榜速乾讓他心癢一度想購買，不過看到價格後便縮手，他也好奇詢問珪藻土地墊「真的那麼好用？」引發網友兩派爭論。

珪藻土又稱矽藻土，是矽藻死後的細胞壁沉積而成，具有大量細小孔洞，如同海綿般能吸收水份，因此被廣泛用於腳踏墊、杯墊等吸水商品上。一位網友在PTT八卦板發文，提到最近常看到珪藻土地墊的廣告文，「好像踏一下腳就乾了，但是好貴喔。跟我買普通地墊，踏三下也是乾，這樣有什麼差別嗎？」

貼文掀起網友熱議，一派列出珪藻土地墊的缺點「髒起來很明顯，嘔嘔嘔」、「養貓不適合，貓尿洗不掉」、「清潔上不是很方便」、「便宜的很容易裂」、「壽命遠低於布地墊」、「髒了要用砂紙磨掉髒污」，也有人提醒便宜的珪藻土地墊要小心恐含致癌物石綿，「買到黑心的含石棉就慘了」、「石棉會導致肺癌，很多原料都從對岸來的」、「一定要買有送檢驗，不含石棉的」。

另一派則大推必買，「軟的好用但硬的吸水較強」、「這代生活標配」、「真的好用，而且用久也不會臭」、「不錯用啊，速乾耶，墊子也不會濕濕的」、「不用磨，拿洗衣刷刷一刷就乾淨了」。

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