不辦卡不結賬！ 網友再爆好市多員工強迫續卡

許多人會選擇到商品齊全的美式賣場好市多（Costco）消費購物，不過近日有網友在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」發文抱怨表示，由於會員卡剩一個月快到期，近日結帳時卻遇到強迫推銷的男收銀員，未經過原PO同意，直接拿出續卡單要求填寫，甚至不結賬，最終男收銀員遭到投訴，原PO也表示此次購物經驗相當不愉快。

原PO氣憤表示，好市多結帳員工強迫辦卡的行為是她購物經驗以來最不開心的一次。她說明，因為自己的附卡還有一個月才到期，這個月每次消費時都會被提醒是否要續卡。

近日原PO去好市多結帳時，男收銀員收了會員卡後卻沒有要結帳，而是直接拿出續卡單強迫填寫，原PO解釋，自己使用的是附卡，正卡會決定是否續卡，也直接拒絕續卡表示目前不需要，但男收銀員絲毫不理會，並要求要馬上填寫資料。最終，原PO向男收銀員表示，「再不給我結帳我投訴你」，對方才肯結帳，回家後她再撥打投訴電話。

許多網友紛紛表示，「妳還真客氣，我一定很大聲叫主管來」、「直接跟服務員說：『我不續卡是原因是你的服務讓我不舒服，請問你的大名是⋯』」、「這樣的續卡方式真的讓人很不舒服」、「最近想發脾氣的歡迎蒞臨好市多」。

也有相同經驗的網友表示，「我上次去也是這樣」、「之前也跟我說要續卡才能結帳，明明還沒到期」、「強迫續卡的手段每年都來一次，每次說法都不一樣」、「我家人附卡每次快到期就被唬爛說會不能用，要趕快續卡，超可惡」、「習慣就好」。