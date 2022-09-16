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吃海底撈疑遇「新人撈麵師」被當眾甩臉！整桌全麵粉超悲劇

聯合新聞網／ 綜合報導
海底撈火鍋以「肉麻式服務」著稱。圖／擷取自海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan粉絲頁
海底撈火鍋以「肉麻式服務」著稱。圖／擷取自海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan粉絲頁

知名連鎖火鍋店「海底撈」一直以許多貼心服務、撈麵及變臉等特色著稱，然而近日就有女網友分享，她去吃海底撈竟意外被撈麵甩到整桌麵粉，還直接被撈麵甩到臉上，讓她感覺「服務態度很差」，並忍不住自稱「第一次海底撈吃到厭世的女子」。

有網友在Dcard閒聊版發文，表示自己去過海底撈很多次了，每次看撈麵表演也很開心，但疑似遇到了「新人撈麵師」，導致接下來表演發生「悲劇」。

撈麵表演過程中，該名表演者把撈麵甩到整桌都是麵粉，還甩到小菜跟水裡面，甚至還直接把撈麵「甩到（原PO）臉上」，讓原PO吃飯開開心心的心情全失，但店員就只有笑笑的說聲不好意思，然後換一條新的撈麵就結束了，這讓原PO直言「吃那麼多次第一次覺得海底撈服務態度很差…」。

許多網友也分享類似經歷，表示之前吃海底撈點了麵，然後問了店員能否不要甩麵表演，店員說可以，但後來不知道什麼原因師傅還是出來甩了，結果甩一甩打到該名網友的筷子，還飛到隔壁桌去，使得場面相當尷尬。

網友紛紛對此表示「我記得甩到會換一條以後免費欸」、「之前聽說的甩到人直接免單，不是真的嗎？」，也有網友補充表示「據說甩到臉，他們會被調到內場」。

海底撈 火鍋 Dcard

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