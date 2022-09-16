砂石車半路急停又「倒退」引後方駕駛尖叫 網轟：想殺人？

開車要保持安全距離，避免因閃避不及造成危難。日前有網友PO出一段影片，只見駕駛人已經保持安全距離，但前面的大型砂石車開到一半，突然中途停車並後退，讓機車族嚇到摩托車傾倒，手腕受傷。網友看完紛紛批評「差點出一條人命！」

一名網友在「爆料公社」PO出一段影片，指出「影片裡面的人是我太太，明明已經保持安全距離了，但還是有這種低能駕駛」。從影片可見，機車駕駛騎車到一半，一輛砂石車轉彎進入前方馬路，機車保持安全距離，但行駛到一半，砂石車突然停下來，還直接倒車，嚇得後方駕駛趕緊往左邊閃避。

原PO表示「報警後，警方說只能雙方逕行和解，對方也是擺爛到底，說自己手腫起來，但是關我們什麼事？雖然當下無碰撞，但我太太因為受到驚嚇，導致摩托車傾倒，反射動作就是用手去支撐摩托車，導致手腕受傷，事發到現在已經兩個多禮拜，還要我們花時間跟精神去復健」。

對此，網友抨擊「哪有車子行進中突然停下，然後立刻倒車的，是想殺人嗎？」、「最好打倒退擋都不用看後面，直接倒退！駕駛人以為在烙賽，褲子脫了就拉喔？不用檢查有沒有坐在馬桶？」、「大車司機嚇到撞手？差點就一條人命了，還在那邊撞手」、「如果是我，我也會嚇到，車子這樣開是腦殘？」、「這種開車法早晚會出事，開一開停路中間想到就退車，幸好沒出人命，大家遇到大車還是保持距離，路上三寶四寶五寶六寶七寶八寶九寶，數都數不完！」、「如果沒辦法提告，檢舉車子大牌，還有車身未噴漆！」