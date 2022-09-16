「悠遊卡變負數」公車司機怒要他補錢 大批苦主曝都被騙過

使用電子票證搭乘公車、捷運等，若卡內餘額不足，有時會出現「負數」金額，持卡人需要再加值才能再次使用該卡。然而卻有網友曾被公車司機要求「投幣補負數差額」，意外釣出許多有一樣經驗的苦主。其他網友解釋，金額出現負數時，會先由捷運或公車代墊一次，他們恐怕是被司機「坑錢」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「到底悠遊卡變成負的對司機有沒有影響？因為最近搭公車我裡面不到12元，所以下車的時候刷卡自然而然是負的，然後司機就有點不爽的叫住我，但是因為那時候有很多人要上車了，所以他感覺也不想跟我說了」。

該網友分享過去經驗，「有次也發生悠遊卡變成負的狀況，結果公車司機直接叫我補額，就是叫我要再投錢，我那時候也沒想太多就投了，但是我後來想到，明明我去加值的時候，就會把剛剛的負值給扣掉了，到底為什麼我要再投錢呢？」

其他網友紛紛留言「沒有影響」、「會不會是有人這樣逃票，所以司機只要看到負數就會往壞處想呢？」、「關司機什麼事，錢又不是他的」、「司機有問題」、「我也被騙過」、「欸我也遇過司機叫我補錢，完蛋，被騙到」。

有網友解釋，「悠遊卡所有票證種類均適用代墊機制，搭乘大眾運輸可代墊一次，以60元為限，其餘小額消費或非大眾運輸交通工具無法代墊。包括台北捷運可代墊一次；段次公車可代墊一次，但第一段票已代墊過一次，第二段票無法再次代墊」。