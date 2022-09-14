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人妻留負評罵店員「花枝招展」引男顧客 網白眼：自己不管好老公

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨朋友的餐廳，被人妻留負評「店員打扮得花枝招展，意圖吸引男顧客的眼光」。示意圖／ingimage
一名網友抱怨朋友的餐廳，被人妻留負評「店員打扮得花枝招展，意圖吸引男顧客的眼光」。示意圖／ingimage

餐飲業者常常會收到各種客訴，但有些負評讓人看得十分無言。日前有位人妻抱怨「老公每次去某餐廳，都會特別看店員」，讓她氣得給了一星負評，直罵「櫃檯小姐太花枝招展，有刻意吸引男客人的嫌疑」。網友搖頭吐嘈「不怪自己老公眼睛管不住，還罵服務生」。

一名網友在「爆料公社發文表示，「朋友的餐飲店被顧客留負評，真的很莫名其妙」，顧客評論內容為「去了這間餐廳幾次，雖然餐點跟飲料都不錯，環境也舒適。但是兩次去的櫃檯小姐感覺打扮也太花枝招展，有刻意吸引男客人的嫌疑，老公的眼睛盯著就沒移開過，不知道是店家刻意挑選所謂的「正妹」還是員工個人行為，建議餐飲業要腳踏實地的做，不要想著用這些不入流的方式留住客人。」

這則評論讓原PO氣得直呼「女店員都是素顏，妳是不是沒看過什麼叫花枝招展？管不住自己老公卻來怪店員，真的很好笑欸！到底對自己多沒自信啦？」

事後這位顧客還更新評論，怒罵「因為老公的請求，趁著中秋連假再次造訪，沒想到花枝招展的店員還在店裡上班，咖哩鹹的像是對客人挾怨報復，看來這家店根本沒有要聽客人意見的意思，以後不會再去了！」

對此，其他網友看了直搖頭，吐嘈「到底哪個做餐飲的女生還會特地打扮成花枝招展啦？我還花枝川燙勒！」、「超好笑的欸！沒自信到去攻擊別人，有夠可悲的」、「他老婆的忌妒心還蠻可怕的，全世界的女人都不能比她美的概念，到底有沒有檢討一下自己啊？還敢檢討店家」、「不怪自己老公眼睛管不住，不檢討自己不懂保養打扮，怪起人家服務員來，太好笑！」、「妳怎不乾脆把妳老公眼睛弄瞎，這樣就不會有這些庸人自擾了！」

餐飲業 爆料公社

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