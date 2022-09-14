他買新衣物赫見「4顆」超崩潰 網揪出關鍵急喊：案情不單純

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聯合新聞網／ 綜合報導
衣物上面的防盜扣沒有拆掉。圖擷自爆廢公社公開版
衣物上面的防盜扣沒有拆掉。圖擷自爆廢公社公開版

不少服飾店為了防止竊賊，衣服上面都會有防盜扣，在店的出入口也會有防盜感應器，避免店內物品被有心人士偷走。一名網友在臉書上發文，提到自己買東西後有付錢才離開，但上面的防盜扣卻沒有拆，因此發文求助解決辦法。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，原PO透露自己到連鎖服裝店消費，也在留言處強調自己有付錢才離開。不過，從照片中可以看見，四件衣物上面的防盜扣都沒有拆掉，原PO因此發文寫道「求開鎖技能！」

衣物上面的防盜扣沒有拆掉。圖擷自爆廢公社公開版
衣物上面的防盜扣沒有拆掉。圖擷自爆廢公社公開版

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「把那個位置剪下來」、「小心被他們報警說你偷竊」、「拿發票去就會幫你開，不用傷腦筋啦」、「遇到天兵櫃檯是有這樣可能的」、「賊的象徵」、「用一塊大磁鐵就可以解開了」、「拿回去拆比你在這問還快」、「直接這樣穿嘍，新造型」、「拿發票去開鎖吧」。

另外，也有網友忍不住質疑，認為案情似乎不單純，「怎麼有辦法出去店面，這經過門口不是就會嗶嗶叫」、「一個是疏忽，四個那就太厲害了」、「不可能呀，磁扣沒拆下，你怎麼過防盜門呀」、「走出門的時候防盜感應器沒叫？」、「這出不來吧，門口感應器不是會叫嗎？」、「一件都沒拆？我覺得不太可能耶」。

最後，有網友提出建議，「拿發票回店家請他們幫你開，因為裡面說不定有防破壞的墨水，噴出來是洗不掉的」、「裡面我記得有墨水，暴力開的話衣服就毀了」、「拿回原本的店家吧，記得帶發票」、「記得拿發票回去⋯不然會被當小偷移送法辦」。

爆廢公社

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