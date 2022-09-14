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丹麥妹看YT指台灣「這優勢」 棄上海來台！愛上中文治好憂鬱

聯合新聞網／ 綜合報導
丹麥正妹Amalie放棄到上海念書，決定來台學中文。圖擷自不要鬧工作室YouTube
丹麥正妹Amalie放棄到上海念書，決定來台學中文。圖擷自不要鬧工作室YouTube

丹麥正妹Amalie放棄到上海念書，決定來台學中文，成為幫助她走出憂鬱症的唯一方法。Amalie透露，「台灣給我一個全新方向，而且我不會浪費這機會。」

Amalie接受不要鬧工作室採訪時表示，2018年時她曾到上海4個月，和好友幾乎每個周末都跑遍上海，在那趟歡樂的交換學期結束後，「我回到了現實，那個我迷失的現實人生」。

Amalie認為，或許是當時念的主修，並非未來想從事的職業，覺得自己似乎正走在人生錯誤道路上，還因此得了憂鬱症，沒有動力做任何事，但神奇的是，每天早上5點學中文，卻成了唯一能讓她走出痛苦的方法。

Amalie形容，每當學到新的中文字，就感覺像打電動破關一樣。因此，她決定再次回上海讀碩士並學習中文，但在申請的過程中，她與學校間發生許多誤會，就在這時發現台灣，同時她也在YouTube上看到許多關於台灣的影片，整體而言「台灣給我更多家的感覺」

於是她動身前往上海的前一周，她放棄該校，並在今年首次來台，學中文與念MBA，她表示目前的生活相當快樂與滿意，「台灣給我一個全新的方向，而且我不會浪費這個機會」。

另外，有許多人以為她是拿獎學金來的，Amalie解釋，丹麥政府會幫她付學費，「在丹麥如果你有繳稅，你所有的健保和學費都是政府出的」。

丹麥

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