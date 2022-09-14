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沒空出席婚宴「找家人代打」！包2200元菜全打包 新娘氣炸：最扯來賓

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享先前辦婚宴時，某位女性友人無法參加，但堅持要母親、妹妹代打出席，然而這對母女倆當天的舉動，讓在場的賓客全看傻眼。示意圖／ingimage
一名女網友分享先前辦婚宴時，某位女性友人無法參加，但堅持要母親、妹妹代打出席，然而這對母女倆當天的舉動，讓在場的賓客全看傻眼。示意圖／ingimage

一名女網友分享先前辦婚宴時，某位女性友人無法參加，但堅持要母親、妹妹代打出席，然而這對母女倆當天的舉動，讓在場的其他賓客氣到出聲制止，連新娘本人也直呼「最扯來賓！」。

該名苦主在臉書社團「匿名2公社」分享，起初對方舉辦婚宴時也有邀請她，不過最後她只有包了2千元紅包、但人沒到，而換她辦婚宴時，對方剛好也無法到場，因此原Po和她說沒關係，餅照樣回送給她，怎料對方堅持要媽媽帶著妹妹來參加，然而，她根本就不認識這對母女倆，甚至根本沒看過。

到了婚宴當天，這對母女倆竟從頭打包到尾，菜才剛上不久，就叫服務生直接打包，害得同桌其他人都沒吃到，對此原Po解釋，「前面打包的，同桌友人都忍了，是後來同桌伴娘上台抽捧花時，她才出聲制止說還沒吃到」，原po也抱怨「整場喜宴她妹都不曾抬頭看我一眼，目送她們離開時手上還大包小包的」。

母女倆的誇張行徑令眾人傻眼紛紛留言，「同桌連吃都沒吃就打包，也太沒水準了」、「這種以後我會封鎖他」、「下次她再結婚，換你派鄰家大嬸出馬！」、「這跟婚禮蟑螂沒倆樣」。

也有人分享自己遇過的經驗，「有一次才上第一道菜，大媽跟他老公就開始打包！我跟朋友餓到回程去吃麥當勞」、「我遇過，菜一端上就開始問：有沒有人要吃...不吃我要打包了喔！還拿全聯袋子來打包」、「聽過包2000一桌10個人全是自家人」、「碰過自己帶便當盒從第一道菜開始就用她”舔”過的筷子在每一道菜上菜的時候在裡面喇一喇，然後直接打包」。

另外，也有人好奇對方到底包了多少錢，原Po無奈透露「她媽媽包2200元，帶女兒過來」。

喜宴

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