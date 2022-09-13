他到附近7-11以為走進大賣場 賣現打果汁、整排文青風農產品

有一位住在新北市汐止的網友，日前跟媽媽去逛附近的7-11(湖鑫店)，原只想買個飲料，結果一走進店裡，就被店裡面的擺設嚇到，滿滿一整面的生鮮區，他非常驚呀，沒想到在新北居然也有這麼誇張的分店，「店內還有cold stone的，是不是店員也要學會炒冰啊」，原PO想問「這是一種新的趨勢？有人知道什麼原因嗎？」

日前一名網友在Dcard上以「現在超商都這麼誇張了嗎」為題發文表示，說他與媽媽去家附近的7-11，想說買個飲料什麼的，結果一進去就被店裡面的擺設嚇到，滿滿一整面的生鮮區，冰櫃生食、調味料+各種即時包，水果超多種，還有現打果汁，文青風農產品看起來很有質感，差點以為自己是走進家樂福還是全聯，他們東摸西看，最後媽媽還買了一包菜回家。

原PO想起，之前joeman(網紅)也有去開箱超大的7-11，但是那一間是比較紀念性質的亞洲第一萬家，沒想到現在新北市汐止也能有這麼大的一家分店，深感神奇，想問這樣的分店是一種新趨勢？

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「好讚，拜託在台北市區也開一家」、「超酷耶」、「哪一家？想去」、「賣越多賺越多啊」、「變成24H便利商店+全聯的概念」、「之後就變成小家樂福了」、「只要能讓人掏錢，怎樣都可以阿」、「太像全聯了吧」、「多元化經營增加觸及率，好增加使用頻率吧」、「以後能在裡面挑婚紗我也不意外」。

也不少網友為店員抱屈，「店員好累欸」、「員工薪水一樣」、「小7店員不應該用最低基本時薪，真的太忙了」、「好超，這樣會讓人不太想去超商打工欸」。

住在附近的網友也跑來報料，「是我家樓下的！真的改裝完嚇到，不只cold stone 還有果汁、啤酒霸、串燒…開幕那天一看差點以為是要開第二間亞萬店」、「我想應該是現在超商推出更多元服務，讓我們花更多時間待在店裡，搞不好就會跟你媽媽一樣，看到有興趣的東西就買下來了，進而拉高消費金額，我們也可以很方便的擁有更多選擇，對超商或是消費者都算雙贏吧」。

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