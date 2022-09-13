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婆婆說吃藥燉排骨小孩會變黑 孕婦不服翻白眼表怒氣 網友：神邏輯

聯合新聞網／ 綜合報導
孕婦上網PO文，婆婆說「懷孕吃藥燉排骨小孩生出來會變黑」，禁止她吃藥燉排骨。 圖／擷自ingimage
孕婦上網PO文，婆婆說「懷孕吃藥燉排骨小孩生出來會變黑」，禁止她吃藥燉排骨。 圖／擷自ingimage

許多準媽媽懷孕之後，飲食習慣改變，有時候會特別想吃某一樣食物，如果此時被禁食的話，可能會感到焦慮不安。有一位孕婦上網PO文，婆婆說「懷孕吃藥燉排骨小孩生出來會變黑」，禁止她吃藥燉排骨，想請網友們來評評理。

日前一名孕婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，說婆婆不准她吃藥燉排骨，說「懷孕吃藥燉排骨小孩生出來會變黑」，孕婦不以為然「那黑人喝牛奶小孩不就會變白？」，婆婆竟然告訴她「那是人種問題」，該孕婦心有不服，只能翻白眼表達怒氣。

文章曝光後，引來網友熱議，多數網友為她抱屈，「什麼時代了，少牽拖有的沒的，那這樣的話先黑的是媽媽吧」、「神邏輯」、「奇怪的知識又增加了」、「所以吃青菜，會生出綠巨人浩克？」、「愛吃草莓冰淇淋的話，小孩出生難道會變成粉紅色的皮膚嗎？」、「愛吃大理石冰淇淋變成斑馬線、愛吃雙色冰淇淋不就變成一塊白一塊紫」、「我懷孕每天一杯咖啡，喝到生，我的小孩依然白皙，白雪公主呢！」、「不管妳吃了什麼，生出來順她心的，她會說是她家遺傳，如果不是她看順眼的，她會說是妳娘家遺傳」。

也有網友提出不同看法，「藥燉類的，要問一下，有沒有活血的藥材之類的」、「別亂吃藥膳，慎重」、「我第一次聽到吃藥燉排骨的，但是懷孕吃補或是中藥，最好請教中醫師，意芢會導致流產，千萬不能吃」、「我有位堂嬸懐孕都吃珍珠粉，40年前是高擋貨，貴森森！真的8個女兒都白裡透紅」。

有同樣經驗的網友看了深表同感，「看到這個貼文就心有戚戚焉，我懷孕的時候前婆婆就一直靠腰我都吃巧克力、喝阿華田，小孩生出來會黑，結果我女兒很白」、「我媽就說，以前那些三姑六婆也是這樣，說什麼不要喝咖啡吃醬油，會變黑！請問到底誰會直接吃醬油，我媽說懷哥哥才吃比較多，我哥就像到我阿公那邊白肉底，懷我的時候才拼命喝牛奶，靠邀，我也沒比較白啊！就像到我爸這邊黑肉底，從小就是小黑妹一個，基因早就決定好了」、「我吃珍珠粉+膠原蛋白，餐餐吃蘋果，小孩生出來是黑的，跟食物真的無關，麥牽拖，孕婦就是好吃好睡心情好，寶寶健康最重要，加油」。

孕婦 婆婆 吃藥燉排骨

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