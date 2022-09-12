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連鎖品牌狂拓店⋯小家飲料店怎生存？網曝3優勢：做到就一堆人買

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為手搖飲料店示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影
圖為手搖飲料店示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影

台灣手搖飲市場競爭激烈，除了知名連鎖品牌插旗無數之外，小品牌店面也不少，但這讓網友不禁好奇，這些規模較小的手搖店是怎麼生存下來的？貼文引起網友討論。

這名網友透過PTT發問「個體戶手搖飲怎麼生存？」他把手搖飲市場粗略區分，指出說出來大家都知道的屬於「大眾品牌」，有些即使有連鎖分店，但也要喝幾次才有印象或某品項讓人特別喜好的算是「小品牌」，最後一種則是「個體戶」，這種通常店名特別且可能僅此一家、知名度低。

讓原PO納悶的是，個體戶手搖飲除非超級有特色，否則應該很難打進手搖飲市場，大家為了避雷也很少會把個體戶列入選項，「這種個體戶是如何在大小品牌廝殺的壓力下生存的？」

疑問拋出後，有人就認為價格便宜、品質好、賣人情是個體戶的最大優勢，「個體戶有些超便宜」、「我家這有個體戶，旁有各大知名手搖店，但他生意不會輸，單價比較便宜就是了」、「品質要好，不然很難殺出血路」、「個體戶賣的是人情，每天一杯就是跟老朋友寒暄」、「價格優勢啊～便宜個5到10元就一堆人買了」、「附近一家便宜料實在，感覺是開來交朋友的」。

也有人點出地點在哪很重要，「開在工業區，便宜大杯就穩賺不賠」、「個體戶要看地點，在學校附近撐得下去」，也有人提到「店是自己的房子，不用店租就還好」、「通常這種店面都自己的」、「網路行銷要做，等哪天YouTuber介紹就有機會」、「來嘉義看看御香屋，光靠一項產品就可以大排長龍了」、「能存活的店都是靠熟客的，連鎖店也不例外」。

PTT 手搖飲料 連鎖加盟

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