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見菜市場「冰棒一支1元」狂拿以為賺到 內行人笑嘆：老把戲了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友抱怨新北市某菜市場一家賣冰攤標榜「一支1元」，結帳時卻硬生生漲了10倍價格。 圖擷自爆料公社（官方粉專專屬）
有網友抱怨新北市某菜市場一家賣冰攤標榜「一支1元」，結帳時卻硬生生漲了10倍價格。 圖擷自爆料公社（官方粉專專屬）

傳統市場價格親民，總吸引婆媽前來搶好康，但近日有網友氣憤指控「菜市場的冰棒『賣1元』是騙人的」，網友們一看招牌卻忍不住笑了，直呼「這已經是老把戲了啦！」

有網友透過臉書社團「爆料公社官方粉專專屬」發文，他直言「請大家不要相信新北市土城區某菜市場這家騙人的賣冰攤⋯上面寫一支1元，買的時候卻變成一支10元」，只見攤販高掛著的招牌寫著「臺糖好大冰棒，三十週年歡迎試吃，每支1元」。

內行網友一看頻搖頭，直呼「1元是試吃價，購買第2支就不是1元了」、「上面不是有寫歡迎試吃1元，那就在現場吃啊！」、「不用買，吃現場一支1元的就好」，但也有人指出這種手法已經在傳統市場出現許多，「很久的梗了，試吃一支1元，帶走一支10元，很多人拿了不好意思就結帳」、「試吃1元老把戲了」、「這已經爆好多年了！那是試吃才有一支1元，想也知道不可能，所以不要貪便宜就不會吃虧了！」

其中，有人點破不論價格是多少，「1元的冰能吃？」、「以現在的物價怎麼可能冰棒一支1元」、「真的只要1元你敢買嗎？糖水就不只這價錢了」、「每支1元你敢吃喔⋯⋯成本加工資都不划算」。

爆料公社 傳統市場 冰棒

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