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他不解下雨天穿「洞洞鞋配襪子」 內行人解惑：有很多好處

聯合新聞網／ 綜合報導
後座乘客下雨天穿洞洞鞋配襪子。圖擷自路上觀察學院
後座乘客下雨天穿洞洞鞋配襪子。圖擷自路上觀察學院

受到颱風外圍環流影響，台灣各地陸續出現陣雨，不少人出門便會選擇穿拖鞋或涼鞋，不僅較為方便，也能避免讓腳悶在濕透的鞋子裡。不過，一名網友在臉書上發文，分享一名路人下雨天穿洞洞鞋配襪子，矛盾的搭配方式令人好奇，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，機車騎士身穿雨衣和拖鞋，地面上也呈現下過雨的狀態。不過，後座乘客卻穿洞洞鞋配上乳牛配色的襪子，讓人不免擔心雨水是否會造成襪子濕透，間接導致腳部不舒服或是感染的狀況。對此，原PO在貼文中寫道「下雨天穿洞洞鞋是最好的選擇」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我每天都是襪子配洞洞鞋去上班，根本是絕配啊」、「我承認我也會這樣搭」、「我在外面穿拖鞋還是涼鞋都還是會穿襪子，因為光著腳穿拖鞋或涼鞋，時間久了會感覺沙沙又黏黏的不適感，但穿上襪子後就完全沒有那種不適感了」、「我也喜歡洞洞鞋加襪子」。

另外，有網友提到這種穿法可以「達到保護作用」，「因為雨水受污染很髒，如果又不小心踩到水坑，皮膚直接碰到很容易長雞眼，穿襪子配涼鞋易乾也不容易感染」、「最主要颱風天下雨的話，水坑也很容易暗藏髒東西，一沾到腳底會長黴菌易生雞眼。小時候不懂大人幹嘛這樣穿，等到長了幾次雞眼看了醫生，醫生建議『穿涼鞋還是要注意皮膚，盡量不要接觸一般雨水』」。

最後，也有網友無法理解這種穿法，「平常拖鞋配襪子可以，下雨天襪子濕掉根本邪門」、「很多人也喜歡襪子配拖鞋，但我就是不能理解」、「我也不理解，這樣穿涼鞋的用意何在」、「拖鞋配襪子是邪魔歪道吧」、「下雨天穿襪子濕掉一整天，這感覺很妖」、「我家附近的阿婆出門買菜也會這樣穿，現在是流行復古風嗎？」、「涼鞋或拖鞋穿襪子，一直讓我很不解」。

黴菌 機車騎士 雨水

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