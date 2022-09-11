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接近打烊時間進店用餐 他遭甕窯雞店員猛盯趕客「連廁所都沒電」

聯合新聞網／ 綜合報導
店內員工不斷用小動作趕客人。圖擷自爆怨公社
店內員工不斷用小動作趕客人。圖擷自爆怨公社

不少餐廳都會設定最後接客時間，甚至還會規定最後加點時間，都是為了讓員工能夠準時下班。不過，一名網友在臉書上發文，透露日前晚間到宜蘭知名甕窯雞店用餐，明明入座前有先詢問店家是否還有營業，結果卻被以各種小動作對待，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，原PO透露日前晚間10時許到宜蘭知名甕窯雞店用餐，入座前先詢問店家是否還有營業，對方回答還有，因此便進去用餐。入座後不僅上菜速度很快，店員還不斷做出小動作趕人，「一直在旁邊用手機音量放到最大，一直看我們這桌，一直碎言碎語敲桌子發出一堆聲響，甚至我還聽到說『是要走了沒』」。

原PO相當不滿，認為如果不想做，可以直接拒絕接客，「你們可以快快樂樂收店下班，本來很開心還能吃到，吃到尾聲被弄得心情很糟，真是謝謝嘍」。對此，原PO還不忘提醒，「奉勸大家，還是別跟我一樣來當那可憐的最後一組受氣包，可以選擇得來速把雞帶走吃哦！」

此外，原PO補充其中一人有腸胃炎，所以進去後只有吃半碗白飯，吃的時間大約15分鐘。沒想到，吃完後想上廁所時，店家竟然直接把廁所電源切掉，還大聲補上一句「廁所關了」，最後只能到對面超商借用廁所。

原PO坦言自己本身也在餐飲業待過，能夠理解快下班卻有客人上門的感受，「但是趕客人不是這樣趕的好嗎？還不如大大方方來告訴我們，你們打烊了，提醒我們用餐速度加快，態度好點真的，我不欠你」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「個人經驗在打烊前買的東西都不好吃⋯因為可能是趕下班或是種種原因」、「如果我看到11點關門，已經10點多了我不會進去」、「真的，要就不接，既然要接那就甘願點」、「說真的如果覺得會趕不及下班，就不要再接客人就好了啊」、「幸好我沒去，不然敗興而歸，我一定想辦法灌一星負評」。

另外，有身為餐飲業的網友表示，「我做餐飲業，所以我最討厭這種人」、「身為餐飲人員我更討厭這種人，明明外面有營業時間卻不看，還要問搞到別人無法下班」、「以前在餐廳打工過，有時候是老闆想接客人，就拖員工下班時間，但又不會多給錢，所以每次快下班前都會很希望不要有客人進來」。

也有網友分享類似經驗，「突然想到之前跟朋友去吃義大利麵，店員晚安曲大聲到我們坐小桌子，面對面都聽不到對方說話」、「我上次去某間火鍋店，入座後才說用餐時間只有一小時，這沒關係，但我很介意他關了可樂機，入座半小時就關了，關之前沒講」、「很久以前吃鐵板燒也遇到有背後靈在後面斜眼瞪，後來就沒再去吃了」。

爆怨公社 宜蘭 餐廳 餐飲業

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