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鄰居多次送過期食品 他驚見「開封過月餅」怒轟：不噁心嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露鄰居送月餅禮盒，結果裡面竟然是拆封過的。 示意圖／ingimage
原PO透露鄰居送月餅禮盒，結果裡面竟然是拆封過的。 示意圖／ingimage

每到特殊節日，不少人除了和親朋好友團聚，還會買禮盒送給街坊鄰居。不過，一名網友在臉書上發文，透露父母的鄰居時常贈送過期的東西，甚至還出現開封過的月餅，因此氣憤直呼「到底是故意還是無心的？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在「匿名2公社」上發文，原PO表示鄰居偶爾會送零食給媽媽，「第一次送很多東西，我想說應該沒惡意，就吃了幾口」。沒想到，原PO無意間看到包裝，才發現東西已經過期一年多，當下立刻吐出來，不過心裡仍然相信對方是無意的。

然而，鄰居第二次一樣送了一堆東西，但原PO因為有了第一次教訓，所以先確定包裝上的有效日期，結果發現東西過期半年多。原PO和爸媽說對方應該是故意的，「我爸媽覺得沒差，還把過期一年、半年的東西吃完」。

事情還沒結束，今年中秋節時，對方送了一盒月餅，雖然都還沒有過期，但全部都是被拆封過的，甚至還有三顆裝的月餅被吃了一顆。對此，原PO氣憤寫道「不覺得拿已經拆封過，又吃過的東西送禮很噁心嗎？到底是故意還是無心的？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「禮尚往來，回送回去啊」、「可能失智，或是故意給你家，幫他們清垃圾」、「你爸媽也是不要收就好了」、「要人家幫忙消食物，但通常都是發現過期才要拿給人家吃」、「把你家當廚餘回收站」、「擔心丟棄食物會遭天譴，所以送給你們吃就不算糟蹋食物了」、「送過期的食品給別人吃，真的很缺德」、「要是我就送回去，告訴他都過期了」。

另外，也有網友分享類似經驗，「我小孩也常常收到，別人藏很久要過期了，才裝好心給小孩」、「我親戚也是啊，東西送過期或者快過期的，前年中秋節也很瞎，中秋都過不知道多久了，送月餅來我家，結果裡面的月餅是東湊西湊的」、「以前外婆有個鄰居，外婆每次送她好多菜，食物都是我媽當天拿回來的，她給我們的也都是快過期或是已過期的」、「我也碰過這種親戚，奶製品的飲料過期三個月拿給孩子喝」。

月餅 中秋節 廚餘

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