吵！家長搭火車懶得顧小孩 竟開平板大聲播卡通哄兒

搭乘大眾運輸時應將電子產品轉為靜音或振動，若需要播放則需使用耳機，避免影響其他旅客權益。然而卻有家長為了安撫小孩，竟在台鐵車廂內以平板大聲播放卡通影片，導致其他旅客須忍受吵雜音量。有網友抱怨，向車長反應後，對方雖有將聲音調小，但等到車長離開後卻又調大聲，讓他相當無奈。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他近日搭乘台鐵遇到一組親子旅客，家長為了安撫小孩，便以平板播放卡通影片給小孩看，媽媽還將平板放在會滑動的行李箱上，甚至告訴小孩「用腳夾好就沒事」。

該網友忍受不了噪音，便以簡訊通報列車長，車長接到簡訊通知後，出面要求該組客人降低音量，然而等到車長離開，小孩又說聲音太小，爸爸再度調高影片音量，原打算請車長二度出面協調，所幸該組客人因快抵達目的地，才將平板收起。

其他網友紛紛留言「他們都不會用耳機，還是不知道耳機是拿來幹麻的」、「真的很討厭這種大人，不管坐哪種交通工具都會碰到」、「超討厭碰到這種的，把公共場所當自己家大聲播放手機平板的人」。

還有網友留言「這個時候你就站過去盯著平板一起看，爸爸如果問妳，為什麼站在那，妳就說，我以為你放這麼大聲是要分享給大家一同觀賞」。

另外也有網友留言緩頰「話說大多數人年輕的時候和朋友在公車上聊天也都是這麼吵，所以本來就不該把車上當作睡覺的地方，應敞開心胸、追劇放鬆才是」。