出遊肚子餓點1500元五菜一湯 老闆嗆：來餐廳要吃巧不是吃飽

有些海產餐廳主打無菜單料理，由店家準備當季餐點，價格也是隨時間浮動，由於沒有明確標價，難免可能踩雷。一名網友近日到漁港附近的海產餐廳用餐，出餐前與店家說好為1500元的五菜一湯，老闆卻告訴他們「來餐廳是吃巧不是吃飽」，餐點份量非常少，出餐速度也極慢，且最後只吃三菜一湯，老闆仍以1500元的價格結帳。

一名網友在臉書社團爆廢公社發文分享近日到海產餐廳用餐的踩雷經驗，吃飯前一行人先與老闆討論，四大一小用餐希望能填飽肚子，決定點1500元的五菜一湯，老闆卻回答「來餐廳是吃巧不是吃飽」，讓他有點傻眼。

由於出餐速度過慢，一行人只能先喝飲料止餓，20分鐘後來了8條蝦捲、15分鐘後來了半鍋魚湯，後續在一個半小時內陸續上了一盤蝦子、，一盤炒蛤蜊、一盤炒麵，餐點份量都相當少，甚至連白飯都只夠小孩吃4口，大人吃約1口完食。

該網友表示，因為不想繼續等待，便與店家要求後續兩道菜不出餐，本以為會較為便宜，想不到老闆竟回答「後面還二道菜沒出，桌面這樣就算1500元好了」，他詢問原價不是1500元，少出菜為何沒有減價，老闆則回「當然啊！桌面算你們1500元，後面二道再出就要收2000元啊！你們點的是一桌2000的菜欸」。

該網友對此相當傻眼，但也不想與店家爭論，只好趕緊結帳離開，他表示，「菜色口味份量我就不評論了，也不是要毀謗店家，只是這麼驚奇的人生解鎖際遇，必須記錄一下！」

其他網友紛紛留言「餐廳最好賺的就是蘋果西打！」、「那一開始出餐前議價的1500是鬼打牆嗎？」、「觀光漁港不少餐廳專門在貢觀光客。平日沒人消費，假日不敲一筆怎麼可以？下次去漁港吃東西之前可以先打聽一下」。

還有網友留言「其實漁港邊的什麼東西我都不敢買不敢吃，嚇死人的貴！3、4年前去梧棲漁港吃一盤蚵仔煎，100的樣子，加一碗忘了什麼湯，230，從此以後不想再去了，蚵仔煎的蚵仔沒幾顆，根本就是暴發戶在吃的，我不是皇家等級的，不敢去了」。