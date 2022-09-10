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中秋晚會比基尼辣妹熱舞蹭胸挑逗阿公 桃園榮家道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自爆廢公社公開版
圖擷自爆廢公社公開版

中秋佳節，正是闔家溫馨團圓或各地舉辦慶祝活動之時，網路上卻流傳一段影片，一名比基尼辣妹在安養機構對長者熱舞上身，引發外界質疑活動適切性。影片曝光後，該機構桃園榮譽國民之家致歉，表示影片是本(9)月7日的中秋月光晚會活動，未來會更注意。

網友在臉書社團「爆廢公社公開版」轉傳一段影片，畫面中一名身穿紅色比基尼的辣妹，在安養機構對長者盡情挑逗，開腿熱舞之餘，蹭上阿公身上讓他揉捏摸乳，極盡挑逗能事，其餘長者跟著打拍子同樂，一旁並有工作人員開心錄影。

有人覺得這對長者太過刺激．「覺得不倫不類，太噁了肉麻當有趣…」、「老人家還玩這麼大」，但也有人認為輕鬆看待即可，「都這年紀了（還坐輪椅），沒有什麼道德與文化好嘛，隨心所欲，逍遙自在！」、「以後養老應該就是選這家」、「阿公會從輪椅站起來！」、「阿公們開心就好」、「這個舞者應該是家屬自己請的吧」。也有人笑說為什麼阿嬤沒有這種福利，「應該也要有猛男秀才公平」。

面對外界質疑，自由時報報導指出，該機構桃園榮譽國民之家人員表示，影片是7日的中秋月光晚會活動，當晚表演者動作太過熱情火辣，引來不同聲音，深表遺憾，日後舉辦活動會更加謹慎。

桃園 比基尼 爆廢公社

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