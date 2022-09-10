疑北科大校園頂樓赫見活春宮 他在隔壁樓喊：我們怎麼開會啦！

各級學校9月剛開學，即傳出校園中發生限制級畫面。一名網友在社群平台中貼出三張照片，北科大教室大樓的頂樓，有男女似乎正在進行露骨的親密行為，鄰近樓層的拍攝者拍下遠距離畫面喊：這樣我們怎麼開會啦！

一名網友在Dcard發文「北科大很嗨唷」，上傳三張遠距拍攝的照片，有一男一女疑似在掛有北科大宣傳語的教學大樓頂樓進行活春宮，發文者調侃「不乖乖念書哦」、「孩子你們想幹嘛」、「你們這樣我們怎麼開會啦」。

網友驚訝現在學生怎麼這麼開放，「又不是在山邊，市區學校也敢這樣玩喔」、「大學就是要這樣，好青春」、「到底誰給他們勇氣在天台做」、「有飢渴成這樣嗎？連開房間的步驟都省下來」

也有同校網友覺得實在有損校譽，「現在的學弟妹厲害」、「在那裡不覺得有點恐怖嗎....」、「那邊也太明顯了吧， 這是刻意的吧」、「好丟臉…」