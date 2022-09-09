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英國女王伊麗莎白二世駕崩 網見「預言影片」狠酸：未來人丟臉丟大了

聯合新聞網／ 綜合報導
伊麗莎白二世於當地時間8日晚間辭世。美聯社
伊麗莎白二世於當地時間8日晚間辭世。美聯社

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）於當地時間8日晚間辭世，享耆壽96歲。不過，日前曾有一名自稱來自未來的時空旅人，確切預測伊麗莎白二世的離世日期。

一名網友在PTT上以「英女王今日駕崩，未來人是不是丟臉丟大了」為題發文，原PO提到抖音帳號「timetraveler_2082」是一名聲稱自己來自2082年的時空旅人，之前更透過影片精確預測，表示伊麗莎白二世將會在2022年10月4日離世。對此，原PO認為假設把時差考慮進去，離世的時間也未免差太多，因此直呼「未來人是不是丟臉丟大了，地球上真的有未來人穿越時空來到現代嗎？有沒有八卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友認為十分準確，「超準！才差一個月」、「算蠻準的吧」、「差一個月已經很可怕的接近了」、「這樣還不算準嗎⋯」、「其實蠻可怕的」、「算預言家」、「未來人根本準，同一年耶，而且差一個月左右」、「不要說是未來人，根本是神級國師」、「只差一個月說實在準到可怕」、「差一個月很神了」、「差一個月已經超準了，我都懷疑他是怕被時空警察抓走才故意講錯」、「這已經超準了，講太明白會被抓上刑台火烤」。

不過，也有網友持不同想法，「差一個多月差很多欸，既然是未來人還會把時間弄錯嗎？」、「差一個月很準、差一年很準、差一世紀很準，愚蠢」、「不過就是一個巧合」、「健康狀況的新聞早能參考了，這樣哪來的準」、「唬爛而已」、「信的人真的智商堪慮」、「這叫準？準的定義？腦袋很好用，拜託用一下」、「高齡96歲了，隨便猜哪一年都有機會中，無聊」、「差一個月就是不準，日期這種明明白白的東西，沒中就是沒中」。

伊麗莎白二世 英國女王 抖音 PTT

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